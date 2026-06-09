Papa.-El Govern destaca la apuesta por la paz de León XIV pese a las "diferencias" en aborto o eutanasia

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacado la apuesta del Papa León XIV por la paz, la acogida y la cohesión, valores que el Govern comparte, a pesar de tener "diferencias" en temas como el derecho al aborto o la eutanasia.

"Hay algunas cuestiones que no son coincidentes", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes mientras llegaba el Pontífice a Catalunya, y ha añadido que en estos ámbitos se ve la diferencia entre una institución religiosa y el Ejecutivo.

Ha defendido que la visita del Papa servirá para que Catalunya proyecte el ser "una sociedad abierta, cohesionada, que quiere ser una sociedad de acogida y que, además, defiende los valores de la paz".

Respecto a las críticas por la visita, ha respondido que distintas partes de la sociedad catalana interpretan de distinta manera la estancia del Pontífice en Catalunya: "Pueden ver la visita de un jefe de Estado, pueden ver la visita de un liderazgo moral, pueden ver la de un liderazgo religioso, los que sean creyentes. Pero, en cualquier caso, desde el Govern lo vemos como una oportunidad".

Además, ha destacado que la visita también es con motivo de la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona, algo que subraya "valores arquitectónicos muy importantes para Catalunya".

Ha concretado que la Generalitat ha destinado 2 millones de euros a la visita, pero que no son "recursos que vienen directamente de los bolsillos de los catalanes", porque se han usado recursos de la tasa turística.

USO DEL CATALÁN

Sobre el uso del catalán en los actos del Papa en Catalunya, no ha concretado como se usará la lengua más allá de lo que se sabe por parte de fuentes de la Iglesia, pero ha dicho que las peticiones que se han trasladado también desde el Govern se han atendido "con sensibilidad".

Además, ha sostenido que la consideración de León XIV por Catalunya se muestra por el hecho mismo de la visita y de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sea la primera autoridad de España que le ha recibido en Catalunya.

MOVILIDAD Y TELETRABAJO

Preguntada por el cambio de criterio del Govern sobre recomendar el teletrabajo por la visita, ha respondido que el Ejecutivo trabaja para garantizar la movilidad con las menores afectaciones, pero así lo recomendaron después de que Protecció Civil lo recomendara ante la previsión de una "alta concentración de personas" y de afectaciones a la movilidad.

Sin embargo, y antes de conocer la incidencia en Rodalies de Barcelona de 20 minutos en que se ha interrumpido toda la red, ha dicho que, a la espera de que finalice la visita, no se había producido ninguna incidencia destacable respecto a la movilidad.

BANDERA VATICANA

Paneque ha justificado que el Govern haya decidido izar una bandera del Vaticano en el Palau de la Generalitat por el "impacto y trascendencia" internacional que tiene el Papa, aunque no sea una práctica habitual con otros jefes de Estado.

"Ya sé que en otras ocasiones, con otros jefes de Estado, no se ha optado por la misma opción. En este caso, es jefe de Estado y, por su impacto y trascendencia a nivel internacional, se ha considerado desde protocolo que ondeara la bandera", ha añadido.