Papa.-Guaguas Municipales habilita un dispositivo especial por la visita del Papa a Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guaguas Municipales ha anunciado la puesta en marcha de un dispositivo especial de transporte público para el próximo jueves 11 de junio con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV a Las Palmas de Gran Canaria.

El objetivo de esta medida es facilitar los desplazamientos de los asistentes a los actos programados y garantizar la movilidad en la ciudad ante las restricciones de tráfico y seguridad previstas para esa jornada, según ha informado la compañía en una nota de prensa.

Debido a las medidas organizativas, la terminal del Teatro permanecerá cerrada de manera temporal. Durante este periodo, la empresa municipal ha establecido paradas de referencia alternativas para las líneas afectadas: San Telmo, líneas una, diez, once, doce y 17 (parada código tres), así como las líneas ocho, 80, 82, 91 y X11 (parada código 496); Eufemiano Jurado (Juzgados), líneas siete, trece, 54 y 70; Carretera de Mata (plaza del Pino), líneas 32 y 33; Ingeniero Bosch y Sintes, línea dos; y Parada provisional en la calle Muelle de Las Palmas (Hotel Parque), líneas nueve y 25.

Asimismo, mientras duren las restricciones de tráfico en la autovía GC-1 en sentido Las Palmas de Gran Canaria, la línea doce dividirá temporalmente su recorrido. De este modo, se realizarán conexiones entre Hoya de la Plata y Juzgados, así como otros servicios entre San Telmo y la terminal del Puerto.

Para facilitar el acceso al Estadio Gran Canaria, donde se celebrará el acto principal, Guaguas Municipales reforzará la oferta de transporte hacia las paradas de la avenida Pintor Felo Monzón a partir de las 12.00 horas: Línea 26, con una frecuencia aproximada de diez minutos; Línea 91, con una frecuencia aproximada de cinco minutos; y Línea Especial Auditorio, con salida desde el aparcamiento intermodal del Auditorio y una frecuencia aproximada de veinte minutos.

Mientras, una vez finalizado el encuentro en el recinto deportivo, la compañía activará servicios especiales para el regreso de los asistentes desde la avenida Pintor Felo Monzón: Línea Especial Teatro, con primera parada en el Centro Comercial La Ballena; Línea Especial Santa Catalina-Puerto, con primera parada en Mesa y López; y Línea Especial Auditorio, de forma directa.

Por otro lado, la empresa de transportes, en coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha recomendado planificar los viajes con antelación y consultar la información actualizada en sus canales oficiales.

Además, ha advertido de que el resto de las líneas de la red podrían registrar retrasos, modificaciones de itinerario o alteraciones en las frecuencias debido al despliegue de seguridad y a los cortes de tráfico previstos.