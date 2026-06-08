Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la presentación de las tres primeras etapas del Tour de Francia 2026, en la Llotja de Mar, a 25 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Según el director general de - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañará al papa León XVI a casi todos los actos de su parada en Catalunya en su primer viaje apostólico a España, tras pasar por Madrid y que concluirá en Canarias, con actos en Gran Canaria y Tenerife.

El Papa llegará este martes al Aeropuerto de Barcelona a las 12.25 horas, donde Illa le recibirá como "anfitrión de la visita", junto al presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otras autoridades.

A las 13 el Papa se dirigirá a la Catedral de Barcelona para el rezo de la hora media, al que asistirán el cabildo, la curia diocesana, voluntarios, seminaristas y formadores, y donde le recibirá el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

VIGILIA EN MONTJUÏC

El Papa también encabezará este martes una Vigilia de Oración multitudinaria en el Estadi Olímpic de Barcelona que prevé reunir a unas 40.000 personas y que empezará a las 18 horas con distintas actuaciones, charlas, testimonios, entrevistas y vídeos, y a la que León XIV llegará sobre las 19.30.

A este acto se espera la asistencia de Illa, Rull, Collboni, Prieto; el conseller de Justicia y Asuntos Religiosos de la Generalitat, Ramon Espadaler; líderes políticos como Jordi Turull (Junts), Oriol Junqueras (ERC) e Ignacio Garriga (Vox); el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el de Fira de Barcelona, Pau Relat, y representantes de la UIC Barcelona y URL de Barcelona, entre otros.

MIÉRCOLES: BRIANS Y MONTSERRAT

El miércoles el Papa visitará la prisión de Brians 1 (10.50), en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en un acto restringido que durará unos 20 minutos en el teatro-auditorio de la prisión, donde se oficiará una misa.

Acudirá acompañado por Illa, Prieto, Espadaler y el presidente de la Comisión de Justicia del Parlament y diputado de los Comuns, Andrés García.

Después, el Papa se trasladará a la Abadía de Montserrat, donde León XIV presidirá la plegaria del Sant Rosari, con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolania de Montserrat, con la presencia de Illa, Rull, Prieto, Espadaler, el abad Manel Gasch y el obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xavier Gómez.

SANT AGUSTÍ

A las 16.30 del miércoles el Papa visitará la iglesia de Sant Agustí, en el barrio del Raval de Barcelona, donde se reunirá con miembros de su orden, los agustinos, y con unas 400 personas de unas 90 entidades dedicadas a la caridad.

Le recibirán Illa, Collboni, Espadaler, Omella y el rector de la parroquia Faustin John Mlelwa, y acudirán la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, y representantes de Càritas, Obinso, Adoratrices, Arrels y de las Germanes Missioneres de la Caritat, entre otros.

SAGRADA FAMÍLIA

Después, León XIV se desplazará a la Sagrada Família para celebrar una misa y bendecir la torre de Jesucristo, a la que se prevé que vayan los Reyes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; Salvador Illa; Rull; Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; Espadaler, Prieto y Moret, entre otros.

Acudirán "numerosos" cardenales y obispos de España y el extranjero, entre 200 y 250, ya que esos días se celebra en Barcelona el encuentro anual de obispos del Mediterráneo (MED26).

Por parte de los partidos y sociedad civil, asistirán Turull (Junts); diputados de ERC en el Parlament; el líder del PP catalán, Alejandro Fernández y Garriga (Vox).

Además estarán Josep Sánchez Llibre; Pau Relat; el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu.

El jueves, Illa le despedirá en el Aeropuerto de Barcelona a las 8.45, donde tomará un vuelo directo a las Canarias.