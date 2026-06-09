Illa felicita al Papa por su primera etapa del viaje al recibirlo en Barcelona

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c); ante la llegada del Papa León XIV al Aeropuerto Internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Papa León XIV continúa su viaje - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado al Papa por su primera etapa del viaje a España al recibirlo en el Aeropuerto de Barcelona de su aterrizaje procedente de Madrid este martes sobre las 12.45, le ha dado la bienvenida a Catalunya y le ha deseado una estancia "fructífera e interesante".

Ha dicho que en la audiencia privada que tendrá con el Pontífice por tarde le hará llegar tres obsequios, entre ellos un facsímil de 'Les Homilies d'Organyà': "Muestran el país que somos", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Prevé que conversarán sobre su encíclica 'Magnifica Humanitas', sobre su visión política, de la tecnología al servicio de las personas y sobre su posicionamiento a favor de la paz.

Pide "respeto" tanto a los críticos con el uso del catalán durante la visita de León XIV como a los docentes en huelga este martes y tacha de magnífica ocasión su visita para mostrar el carácter abierto, integrador y acogedor que tiene Catalunya.

DISCURSO EN EL CONGRESO

Preguntado por el discurso del Pontífice este lunes en el Congreso, Illa ha calificado de "muy troncal" en sus palabras el respeto a los derechos humanos, la paz como realidad alcanzable, la inteligencia artificial al servicio humano y sus límites y la cohesión de la sociedad.

Considera que León XIV tiene una voz que conecta con gran parte de la sociedad y que la migración será "un tema central" en su paso por las Canarias, desde este jueves hasta este viernes.

"Ojalá las palabras del Papa hagan reflexionar algunas formaciones políticas y aquellos ciudadanos que en lugar de acoger, encontrarse con personas diferentes les despierta sentimientos de angustia", ha dicho.