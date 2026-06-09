Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el papa León XIV, en una visita del dirigente catalán al Vaticano, en octubre de 2025 - GOVERN - Archivo

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, obsequiará al Papa León XIV con una copia del acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Família de Barcelona, con una reproducción de una muñeca articulada de marfil de la necrópolis paleocristiana de Tarragona, y con un facsímil de 'Les homilies d'Organyà', en la audiencia privada que mantendrá este martes con el Pontífice.

El Pontífice e Illa mantendrán este martes por la tarde una audiencia privada en la primera jornada del viaje del Papa a Catalunya, y en esta audiencia Illa le entregará estos tres obsequios una carta en la que explica la significación de estos tres regalos.

En la misiva también subraya las profundas raíces cristianas de Catalunya, insta al Papa a usar el catalán, y destaca la apuesta de Catalunya por la paz y el diálogo en la actualidad y en el pasado.

PRIMERA PIEDRA

El acta de colocación de la primera piedra del tempo de Gaudí es una reproducción del documento de 1882 custodiado actualmente en el Arxiu Històric de Protocols Notarials de Catalunya y que sirvió para levantar acta de la colocación de la primera piedra de la Sagrada Família.

Illa explica la importancia de la primera piedra: "Antes de levantar la mirada, se han tenido que bajar los ojos y trabajar la tierra", señala el presidente en la misiva, y destaca que Gaudí definía la belleza como resplandor de la verdad.

'LES HOMILIES D'ORGANYÀ'

'Les Homilies d'Organyà' son el documento literario más antiguo que existe escrito en catalán, y son un símbolo cultural de Catalunya, y representan "la voluntad de la Iglesia de dirigirse a la ciudadanía en su lengua propia", según el Govern.

Illa le explica al Papa que se encontraron en la canónica agustiniana de Santa Maria de Organyà en el siglo XIII, y aprovecha para instarle a usar el catalán en la bendición 'urbi et orbi' en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família.

MUÑECA DE MARFIL

Finalmente, la muñeca articulada de marfil de la necrópolis paleocristiana de Tarragona es una de las piezas más emblemáticas de la arqueología romana en Catalunya y se encuentra en la necrópolis de Tarraco, que es uno de los cementerios tardorromanos mejor conservados y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Illa expone que es una figura que "pone de manifiesto las profundas raíces cristianas de Catalunya" y la ternura de los familias que se despiden de una niña con deseo de trascendencia y plenitud, puesto que es una figura que se cree que se usaba para acompañar los restos mortales.