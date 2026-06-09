León XIV bendice las ambulancias de sor Lucía Caram antes de que partan a Ucrania

El Papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La homilía es el primer acto del Papa León XIV en Barcelona y aunque la entrada a la catedral es por invita - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha bendecido este martes por la tarde en Barcelona la caravana de ambulancias que partirán a Ucrania con ayuda humanitaria en un proyecto de sor Lucía Caram, que ha estado junto a él.

Lo ha hecho de 19.30 a 19.45 a las puertas del Estadi Olímpic justo antes de entrar para presidir una Vigilia de Oración.

REGALOS PARA EL PAPA

Uno de los implicados en el proyecto le ha regalado una ambulancia en miniatura como las del proyecto, y sor Lucía Caram le ha obsequiado con una muñeca de una monja dominica y una bandera de Argentina, su país.

La famosa dibujante catalana Pilarín Bayés le ha regalado un dibujo de la fachada de la Sagrada Família, y después el Pontífice ha saludado a varias personas antes de entrar en el estadio, junto al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

SEGUNDA "CARAVANA DE LA BONDAD"

Esta la "segunda caravana de la bondad" que se organizada y está formada por 31 vehículos.

En un video en redes sociales, sor Lucía Caram ha explicado: "Queremos que la bondad atraviese Europa, toda esta gente buena puede ser el revulsivo para el cambio de nuestro mundo. Que los kilómetros que vamos a hacer se conviertan en caminos que conducen hacia la paz".