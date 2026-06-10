Publicado 10/06/2026 16:55

Papa.-León XIV comió en Montserrat con los benedictinos, la Escolanía y el obispo de Sant Feliu

El Papa León XIV saluda desde un balcón durante la celebración de la oración del Santo Rosario, a 10 de junio de 2026, en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, Barcelona, Catalunya (España). Este acto de piedad mariana se enmarca dentro de los actos
El Papa León XIV saluda desde un balcón durante la celebración de la oración del Santo Rosario, a 10 de junio de 2026, en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, Barcelona, Catalunya (España). Este acto de piedad mariana se enmarca dentro de los actos - David Oller - Europa Press

MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El Papa León XIV ha almorzado este miércoles en el refectorio de la Abadía de Montserrat con la comunidad benedictina y la Escolanía de Montserrat; el obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez; el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y la delegación vaticana, informan a Europa Press fuentes conocedoras.

El Papa había visitado por la mañana la cárcel de Brians 1 y después ha ido la Abadía de Montserrat, donde ha rezado el rosario y ha contemplado la imagen de la Virgen de Montserrat.

A las 14.35 hroas, el Pontífice ha salido de la Abadía en dirección a Barcelona, para ir a la iglesia de San Agustín y después a la Sagrada Família.

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