Papa.-León XIV comió en Montserrat con los benedictinos, la Escolanía y el obispo de Sant Feliu

El Papa León XIV saluda desde un balcón durante la celebración de la oración del Santo Rosario, a 10 de junio de 2026, en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, Barcelona, Catalunya (España). Este acto de piedad mariana se enmarca dentro de los actos - David Oller - Europa Press

MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El Papa León XIV ha almorzado este miércoles en el refectorio de la Abadía de Montserrat con la comunidad benedictina y la Escolanía de Montserrat; el obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez; el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y la delegación vaticana, informan a Europa Press fuentes conocedoras.

El Papa había visitado por la mañana la cárcel de Brians 1 y después ha ido la Abadía de Montserrat, donde ha rezado el rosario y ha contemplado la imagen de la Virgen de Montserrat.

A las 14.35 hroas, el Pontífice ha salido de la Abadía en dirección a Barcelona, para ir a la iglesia de San Agustín y después a la Sagrada Família.