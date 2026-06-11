Publicado 11/06/2026 08:53

León XIV se despide de Barcelona tras 2 días en Cataluña y vuela dirección a Canarias

Le despiden Illa, Rull, Hereu, Prieto y Collboni

El Papa León XIV preside la celebración de la Santa Misa, en la Sagrada Familia, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta histórica eucaristía solemne en la Basílica de la Sagrada Familia, que cuenta con la asistencia de los Reyes, si
El Papa León XIV preside la celebración de la Santa Misa, en la Sagrada Familia, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta histórica eucaristía solemne en la Basílica de la Sagrada Familia, que cuenta con la asistencia de los Reyes, si - Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa se ha despedido este jueves a las 8.45 horas desde el Aeropuerto de Barcelona-El Prat en el avión de Iberia A-320 CEO que le trasladará a Gran Canaria, donde culminará su viaje a España.

Le han despedido en el aeropuerto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto.

También el inspector general del Ejército, el teniente general Raimundo Rodríguez; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

Han estado el cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella; el obispo de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez, y la directora del Aeropuerto de Barcelona, Eva Valenzuela, entre otros.

Todos ellos se han despedido del Pontífice en la pista, e Illa le ha acompañado por la alfombra roja hasta la escalera del avión.

La visita del Pontífice a Canarias supone la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el Papa Francisco, quien expresó su deseo de viajar al archipiélago para conocer la realidad migratoria.

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