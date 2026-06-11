León XIV se despide de Barcelona tras 2 días en Cataluña y vuela dirección a Canarias

El Papa León XIV preside la celebración de la Santa Misa, en la Sagrada Familia, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta histórica eucaristía solemne en la Basílica de la Sagrada Familia, que cuenta con la asistencia de los Reyes, si - Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa se ha despedido este jueves a las 8.45 horas desde el Aeropuerto de Barcelona-El Prat en el avión de Iberia A-320 CEO que le trasladará a Gran Canaria, donde culminará su viaje a España.

Le han despedido en el aeropuerto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto.

También el inspector general del Ejército, el teniente general Raimundo Rodríguez; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

Han estado el cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella; el obispo de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez, y la directora del Aeropuerto de Barcelona, Eva Valenzuela, entre otros.

Todos ellos se han despedido del Pontífice en la pista, e Illa le ha acompañado por la alfombra roja hasta la escalera del avión.

La visita del Pontífice a Canarias supone la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el Papa Francisco, quien expresó su deseo de viajar al archipiélago para conocer la realidad migratoria.