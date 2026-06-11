León XIV llega a Canarias para su encuentro con los migrantes en el puerto de Arguineguín

Un avión de Iberia durante la despedida del Papa antes de partir rumbo a Barcelona desde el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). El Pontífice deja Madrid tras haber realizado 11 actos entre el 6 - Gabriel Luengas - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha aterrizado en Gran Canaria a las 10.39 horas (una hora más en la Península), 11 minutos antes de lo previsto, donde ha sido recibido a pie de pista por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde el Aeropuerto, el Pontífice se ha dirigido a su primera parada en el archipiélago, el puerto de Arguineguín, donde mantendrá un encuentro con migrantes.

Durante el trayecto, como es tradicional en estos viajes, donde es tradición saludar y pedir bendiciones a los jefes de Estado de los países cuyo espacio aéreo sobrevuela ha enviado un telegrama aéreo al rey Mohammed VI de Marruecos, a quién el Papa envió sus "cordiales saludos" al pueblo y les pidió "fervientemente" sus bendiciones. También ha ofrecido "oraciones y bendiciones" a Portugal en un mensaje enviado al presidente de la República Portuguesa, António José Seguro.

El Papa ha puesto su primer pie en Canarias a las 10.51 horas, momento en el que dio la mano al presidente Sánchez, que le ha dirigido al punto en que esperaban el resto de autoridades, donde primero pudo saludar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

El presidente español, que ha aterrizado minutos antes en el Falcon --a las 10.20 horas-, y el canario han encabezado la comitiva de recepción oficial al Papa León XIV, que ha aterrizado en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria), que se encuentra justo la lado del aeropuerto civil de la isla.

Se ha podido ver al Papa dentro del avión despidiéndose de la tripulación. Momentos antes habían bajado de la aeronave de Iberia por la puerta trasera un grupo de periodistas y personal relacionado con la visita.

Tras saludar a Clavijo, el Papa ha saludado a los ministros de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

De igual modo lo ha hehcho con la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y el delegado del Gobierno en el archipiélago, Anselmo Pestana, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín.

El ámbito militar y de defensa estuvo representado por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco; el secretario general de Política de Defensa, Juan Francisco Martínez; el jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal; y el jefe de la Base Aérea de Gando, Bayardo Abós.

También han estado las autoridades eclesiásticas de la isla, entre las que se encuentran el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz.

A continuación, el presidente Sánchez ha acompañado al Papa al edificio del mando aéreo de Canarias, donde iba a tener unas palabras con algunas de las autoridades presentes, así como para preparar la salida hacia el muelle de Arguineguín.

En el lugar están preparados 40 coches oficiales para poder hacer el traslado. Las autoridades serán las primeras en salir y el Papa el último, para que puedan recibir al Papa de nuevo en la instalación que se hizo famosa en 2020 por el enorme flujo migratorio que tuvo que atender. A las 11.07 horas (hora canaria) aún no habían salido ni las autoridades ni el Papa.

SÁNCHEZ Y CLAVIJO ACOMPAÑARÁN AL PAPA EN ARGUINEGUÍN

Previsto a partir de las 11.40 horas tendrá lugar en Arguineguín un encuentro con migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden, acto al que también asistirán Pedro Sánchez y Fernando Clavijo.

En Arguineguín estarán también los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Una vez concluido el acto, León XIV se desplazará hasta Las Palma de Gran Canaria donde, a las 13.00 horas, la alcaldesa Carolina Darias le hará entrega de la Llave de Oro de la Ciudad, la máxima distinción institucional que otorga el Ayuntamiento ante la primera visita de un pontífice a la capital.

Justo después, a las 13.30 horas, el Papa mantendrá un encuentro con la comunidad religiosa de la Diócesis de Canarias en la Catedral de Santa Ana sin que se prevea la presencia de autoridades políticas.

Ya por la tarde, el León XIV presidirá a las 18.30 horas una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, donde se esperan unos 40.000 asistentes y a la que acudirá el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.