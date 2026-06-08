León XIV llega este martes a Cataluña, con Brians, Montserrat y Sagrada Familia como ejes

El Papa León XIV llega en el Papamóvil al Movistar Arena, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro titulado ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte’ reúne a representantes de distintos ámbitos para refl - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El papa iniciará este martes la etapa en Cataluña de su viaje pastoral a España con la visita a la prisión de Can Brians, la Abadia de Montserrat y la Sagrada Familia como ejes del tercer viaje de un pontífice a Cataluña, tras Juan Pablo II en 1982 y Benedicto XVI en 2010.

El primer día de visita de León XIV a Cataluña coincidirá con el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Cataluña y una jornada de huelga educativa, bautizada como 'Papa-huelga' y con los carteles 'Pedimos hechos, no milagros', y cuyas acciones comenzarán a las 9 para no perjudicar a los estudiantes que se van a la Selectividad.

El martes, tras un encuentro en Madrid con voluntarios en el Pabellón 3 de Ifema, partirá a Barcelona a las 11.10 desde el Aeropuerto de Barajas y prevé aterrizar en El Prat a las 12.25, donde le recibirán el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, entre otras personalidades.

CATEDRAL

Desde allí, el Papa se dirigirá a la Catedral, donde tendrá su primer acto a las 13 con el rezo de la hora media, al que asistirán el cabildo, la curia diocesana, voluntarios, seminaristas y formadores.

Está previsto que baje a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, patrona de la ciudad; visite el claustro y la fuente eucarística del 'Ou com balla', y firme en el Libro de Oro.

ESTADI OLÍMPIC

Después tendrá lugar la vigilia de oración en el Estadi Olímpic, con dos partes ante 40.000 personas: el preacto a las 18 (con apertura de puertas a las 16) con actuaciones como Sabor de Gràcia, Alfred Garcia, Beret, el coro Superhéroes y Álvaro Soler, además de conversaciones y actividades.

El Papa llegará a las 20 al Estadi, con un escenario gaudiniano y 50 confesionarios: dará una vuelta al estadio con el 'papamóvil': actuarán Sergio Dalma y la Escolania de Montserrat, habrá preguntas al Papa de 3 testimonios, y al final unas palabras y bendición de León XIV, hasta las 21.20.

En paralelo a esta vigilia de oración, entidades laicas como la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica y Ateus de Cataluña han convocado a las 19 horas una concentración en el paseo del Born (en un barrio lejano al estadio) para protestar por la visita.

MIÉRCOLES: PRISIÓN DE BRIANS

El miércoles, segunda jornada del Papa en Cataluña, comenzará con la visita al Centro Penitenciario Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde tendrá un encuentro con unos 70 reclusos en el auditorio donde se celebra la misa cada domingo.

En la visita, de unos 20 minutos, ofrecerán su testimonio dos mujeres del centro, dando así visibilidad a las internas en los centros penitenciarios: una de ellas, Montserrat, aseguró en un encuentro con medios que "es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el Papa".

ABADÍA DE MONTSERRAT

Después irá a la Abadía de Montserrat con motivo de su milenario y hará en 'papamóvil' el último tramo, donde será recibido sobre las 11.45 por el abad, Manel Gasch, y el obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xavier Gómez, y escuchará la 'Salve Regina' y 'Virolai' cantados por la Escolania.

Durante su estancia verenará a la 'Moreneta', patrona de Cataluña, en el camarín, y sobre las 13 horas almorzará con la comunidad benedictina.

IGLESIA DE SANT AGUSTÍ

La apretada agenda del miércoles continuará sobre las 16.30 en la parroquia de Sant Agustí de Barcelona, donde mantendrá un encuentro con entidades que atienden a pobres, con unas 90 asociaciones y donde hablarán representantes de tres: Càritas, Obinso y las Adoratrices.

En el acto en esta iglesia (cuyo párroco Faustin John Mlelwa conoce al pontífice) se proyectará un vídeo donde un niño de una familia vulnerable decide escribir una carta al Papa al enterarse de la visita, y el evento acabará con un discurso del Santo Padre.

SAGRADA FAMILIA

El último acto en Cataluña será uno de los más simbólicos, con la misa solemne en la Sagrada Familia por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la bendición de la torre de Jesucristo, con 172,5 metros: llegará a la basílica en 'papamóvil' en un recorrido de 1 kilómetro por la calle Rosselló desde el paseo de Gràcia.

La basílica ha emitido unos 8.000 invitaciones, más de la mitad entre las comunidades parroquiales, para vivir la misa y bendición desde el interior y el exterior, y se prevé que acudan los Reyes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El acto en la Sagrada Família ha sido objeto de polémica al no contemplar en un principio el catalán en las palabras del Papa, pero el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, aseguró que "algunas palabras dirá en catalán".

Un espectáculo de luces cerrará el último acto del papa en Cataluña, desde donde partirá el jueves sobre las 8.30 rumbo a Las Palmas de Gran Canaria para el último tramo del viaje.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Durante la estancia en Barcelona, unos 5.600 efectivos de diversas unidades de Mossos d'Esquadra y 500 de la Guàrdia Urbana se activarán para asegurar una "seguridad integral".

Habrá igualmente 950 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como miembros de los dispositivos propios de Presidencia y del Rey.