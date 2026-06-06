León XIV llega este sábado a España tras 15 años sin visita de un Papa y será el primero en hablar al Parlamento

Preparativos para la visita del Papa, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Madrid afronta importantes restricciones de tráfico entre el 3 y el 9 de junio por los preparativos y la visita del Papa León XIV, con especial impacto en Cibeles, plaza de Li - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV llegará este sábado 6 de junio a España, después de 15 años sin visitas pontificias. Durante su viaje apostólico a España, Prevost recorrerá la capital, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife hasta el 12 de junio. Robert Francis Prevost será el primer Pontífice que hable ante el Parlamento español.

Este será el noveno viaje que realiza un Papa a este país, tras los cinco realizados por Juan Pablo II y los tres de Benedicto XVI durante sus pontificados. En concreto, el último viaje de un Papa a España fue el que realizó Benedicto XVI en agosto de 2011 para presidir la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid.

Francisco, aunque recibió numerosas invitaciones a lo largo de sus 12 años de pontificado, finalmente no visitó España. Aunque en 2024 expresó su deseo de viajar a Canarias ante la crisis migratoria, no pudo cumplirlo pues falleció el 21 de abril de 2025.

León XIV retoma ahora el deseo de Bergoglio y suma a su recorrido por España, además del archipiélago canario, Madrid y Barcelona. Si bien, no es la primera vez Robert Prevost pisa España. De hecho, antes de ser elegido Pontífice, estuvo en al menos una decena de ciudades españolas.

Su última visita tuvo lugar en septiembre de 2024, cuando viajó a Ávila para acompañar a un grupo de peregrinos con los que visitó la Basílica de Santa Teresa. También conoce Madrid, León, Valladolid, Santander, Huelva, Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza o Bilbao.

Durante su viaje de esta semana, León XIV tendrá que seguir el ritmo de una apretada agenda en la que participará en más de 20 actos con 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos, poniendo énfasis en las personas vulnerables, como las personas sin hogar y los migrantes.

El viaje también estará marcado por el clima social y político español y, en este sentido, todas las miradas estarán puestas en su discurso ante el Parlamento español. Prevost será el primer Papa que pronuncie un discurso ante el Congreso de los Diputados.

Allí le esperarán, entre otras autoridades, los presidentes del Congreso y el Senado, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, el presidente del Gobierno, los ministros y los expresidentes del Ejecutivo, excepto Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, este último, tras su imputación por presunto delito de tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal--. Tampoco estarán los diputados de Podemos ni BNG.

SÁNCHEZ IRÁ A MISA Y A OTROS CUATRO ACTOS

También destaca la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en al menos cinco actos del Papa: la recepción en el aeropuerto de Madrid Barajas, su encuentro privado en la Nunciatura Apostólica, el discurso en la Cámara baja, la Misa en la Sagrada Familia, y el encuentro con migrantes en el Puerto de Arguineguín, en Gran Canaria.

El Papa León XIV llegará a Madrid este sábado 6 de junio a las 10:30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico. A las 11:30 horas tendrá lugar una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid; posteriormente, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía mantendrán un encuentro privado con León XIV, y a las 12:30 horas, tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Ya por la tarde del sábado a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, para visitar el centro social 'Cedia 24 horas', donde atienden a personas sin hogar y a las 20.30 horas, tras un recorrido en papamóvil, participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, donde responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida; y habrá actuaciones de Hakuna, Siloé, Beret o Lola Tuduri, entre otros.

¿ENCUENTRO CON BAD BUNNY?

La vigilia coincide con un concierto de Bad Bunny y el arzobispo de Madrid, José Cobo, señaló en una entrevista con Europa Press, que no se descarta algún encuentro entre el cantante y el Pontífice a su paso por Madrid.

El domingo 7 de junio, a las 10.00 horas tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Misa y la Procesión del Corpus Christi y, por la tarde, a las 16.30 horas, Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica. Además, las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes', en el que participarán Antonio Banderas, Rozalén y Carolina Marín, entre otros. A las 19.30 horas el Pontífice cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.

El lunes 8 de junio comenzará a las 09.30 horas con un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura, para trasladarse después al Congreso, donde a las 10.30 se encontrará con los miembros del Parlamento español. Después, a las 11.30 horas, el Papa se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo.

Almorzará con los prelados en la Nunciatura y a las 18.00 horas visitará la Catedral de Santa María de la Almudena para realizar una oración y homenaje a la Virgen. Más tarde, a las 19.00 horas, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu que contará con actuaciones como la de David Bustamante o el mago Jorge Blass.

El martes 9 de junio, el Pontífice se encontrará con unos 12.000 de los 17.000 voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, un acto en el que actuarán Pablo López y Soraya, y que será el último antes de partir en avión a las 11.10 hacia Barcelona.

MISA EN EL ESTADIO OLÍMPICO Y EN LA SAGRADA FAMILIA

Ya en Barcelona está previsto el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, con homilía del Papa y a las 20.00 horas la vigilia de oración en el Estadio Olímpico 'LLuís Companys'.

El miércoles 10 de junio, a las 10.50 horas, León XIV visitará el centro penitenciario 'Brians 1', donde se encontrará con 80 presos y escuchará el testimonio de dos reclusas; y a las 12.00 entrará en la Abadía de Montserrat, con la oración del Santo Rosario. A las 13.00 almorzará con la comunidad benedictina de Montserrat y, por la tarde, a las 16.30 horas, tendrá un encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín. A las 19.30 está prevista la misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la torre de Jesucristo.

ENCUENTRO CON MIGRANTES EN CANARIAS

El jueves 11 de junio, se desplazará a las Palmas de Gran Canaria y su primera parada en la isla será el puerto de Arguineguín, previsto a las 11.40 horas, donde escuchará el testimonio de cuatro migrantes y realizará una ofrenda floral. Después, se reunirá con los obispos, sacerdotes y religiosos en la catedral de Santa Ana, y a las 18.30 horas, tendrá lugar la misa en el Estadio de Gran Canaria.

El viernes 12 de abril, se trasladará a Santa Cruz de Tenerife, y a las 09.30 horas, tendrá lugar el encuentro con migrantes del centro 'Las Raíces'. A las 10.10 horas, mantendrá otra reunión con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de la Laguna y a las 12.15 horas, pronunciará la última homilía de su viaje a España en la misa celebrada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a los mensajes del Pontífice, se espera que Robert Prevost aborde temas como el desarme, la paz, el papel de la Iglesia, la secularización, los desafíos a los que se enfrentan España y Europa, la polarización, la defensa de la vida y la migración, según ha avanzado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.