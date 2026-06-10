León XIV sale de la iglesia de San Agustín antes de su recorrido hacia la Sagrada Familia

El Papa León XIV mantiene un encuentro eclesial con las entidades de caridad y asistencia diocesana en la Iglesia de San Agustín, ubicada en el barrio de El Raval, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este acto de carácter social sirve - David Zorrakino/Europa Press/Pool - Europa Press

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha salido de la iglesia de San Agustín, en el barrio del Raval de Barcelona, este miércoles a las 17.30 horas, tras reunirse con miembros de su orden, los agustinos.

El pontífice llegó sobre las 16.30 horas en coche oficial a la iglesia, donde se ha reunido con entidades de la caridad y asistencia diocesanas, ante unas 400 personas.

Su agenda en Cataluña acabará por la tarde con un recorrido por la ciudad, con un tramo en 'papamóvil', que finalizará en la basílica de la Sagrada Familia, donde se celebrará una misa y bendecirá la nueva Torre de Jesucristo.