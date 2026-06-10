León XIV sale de Montserrat para volver a Barcelona

El Papa León XIV bendice a un bebé en la Abadía de Montserrat - ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS

MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El Papa ha salido de la Abadía de Montserrat en coche oficial a las 14.35 de este miércoles en dirección a la capital catalana.

Le han despedido algunos de los fieles que le habían recibido en la Abadía, donde ha rezado el Rosario y ha visitado la imagen de la Virgen de Montserrat.

En Barcelona acabará su agenda en Catalunya yendo a la iglesia de Sant Agustí y después a la Sagrada Família.