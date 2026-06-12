León XIV traslada al presidente del Cabildo de Gran Canaria su agradecimiento por la acogida en la isla

El Papa León XIV traslada al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, su satisfacción por la acogida en la isla - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha trasladado al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, su satisfacción y agradecimiento por la acogida y la experiencia vivida en la isla durante su visita, según ha informado la institución insular en un comunicado.

De esta manera, el pontífice ha calificado este encuentro como una escala esencial y simbólica de su viaje a España, que ha incluido paradas en el puerto de Arguineguín, la Catedral, la Plaza de Santa Ana y el Estadio de Gran Canaria.

Morales ha destacado que la visita ha supuesto un hecho histórico que ha cumplido con todas las expectativas de la organización y ha señalado que se ha vivido un momento de cohesión social y de expresión de la 'grancanariedad', con la que se han mostrado al mundo los valores de unidad, integración, paz y entendimiento de la isla.

Asimismo, ambos mandatarios han abordado el drama de la inmigración en Arguineguín y han compartido la denuncia sobre el trato inhumano a los migrantes.

Durante el encuentro, Morales ha explicado al pontífice el papel que desempeña la institución como gobierno insular y ha resaltado el civismo de la ciudadanía.

Por su parte, en representación de la sociedad de la isla, el presidente insular ha hecho entrega al Papa de dos obsequios con un alto valor simbólico y artesanal.

El primero de ellos ha sido una cruz única elaborada con la técnica del cuchillo canario, que representa la identidad y los valores locales; y el segundo obsequio ha consistido en una brújula recuperada de un cayuco que llegó al muelle de Arguineguín, un elemento que simboliza la necesidad de un marco moral para orientar la solidaridad y el respeto a la dignidad humana.