León XIV visita una Cataluña con un 53,4% de católicos y el 68% de ellos no va a misa

Fachada de la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, a 18 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio en un viaje apostólico con paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV inicia este martes la segunda etapa de su viaje a España pasando dos días en Cataluña, donde un 53,4% de la población se declara católica y el 68,3% de esta afirman que no asisten nunca a los actos de culto religioso.

Así se desprende del análisis de los datos de los últimos tres barómetros del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat recogidos por Europa Press y realizados en 2025 a un total de 6.000 encuestados entre los tres estudios.

Según estas encuestas, el 53,4% de los catalanes son católicos, el 21,3% son ateos y el 16,7% agnósticos; al catolicismo le siguen el protestantismo (2,9%), el islam (1,6%), el budismo (0,7%), los testigos de Jehová (0,3%), los cristianos ortodoxos (0,3%) y el judaísmo (0,1%).

Comparado con los datos del CEO de hace 10 años, las cifras son similares, con un ligero descenso del catolicismo y un aumento de los agnósticos: en 2015 se declaraban católicos un 58,2%, un 22% ateos y un 12,6% agnósticos.

PRACTICANTES

El 68,3% de los católicos catalanes afirman que nunca acuden a actos de culto oficioso, sin contar ceremonias sociales como bodas, comuniones y funerales.

El 14,1% de los que van a misa lo hacen una vez al año; el 8,4% una vez al mes, y el 8,8% al menos una vez a la semana.

MÁS MUJERES CREYENTES Y PRACTICANTES

Del total de catalanes, un 55,9% de las mujeres se declaran católicas, frente a un 49,6% de los hombres.

Las mujeres también son más practicantes, puesto que el 36,1% de las mujeres catalana católicas asisten al menos una vez al año a actos de culto religioso, superior a los hombres católicos catalanes (27,5%).

POR EDADES

Hay más población católica entre las personas mayores que entre los jóvenes: en los mayores de 65 años el porcentaje es del 74,7%; en la franja 50-64 del 61,5%; los de 35-39 del 45,3%; los de 25-34 del 31,4%, y los de 18-24 del 25%.

Sin embargo, los jóvenes católicos no son menos practicantes que el resto de grupos de edad: el 31,9% de los catalanes católicos de entre 18 y 24 años van a misa al menos una vez al año, solo superados por los mayores de 65 (39,7%).

Los católicos que tienen entre 25 y 34 años son practicantes en un 23,6%; entre 35 y 49, un 27%, y entre 50 y 64 un 26,5%.

OPINIÓN SOBRE EL PAPA

En uno de los barómetros de 2025, coincidiendo con la muerte del Papa Francisco y la elección de León XIV, el CEO preguntó explícitamente por la opinión de los catalanes sobre el Papa.

Un 7% respondió que da mucha importancia a la opinión del Pontífice; un 28% que su opinión es importante si habla de los temas que les importan; un 20% que no le da demasiada importancia, y un 42% que no le da ningún valor.

En este mismo estudio, se preguntó por la relevancia del Papa y del Vaticano en la política internacional, y los encuestados le dieron una relevancia de 4,8 sobre 10.

Sobre la importancia del cónclave que eligió a León XIV, se constató que al 40% de los encuestados no le generó ningún interés, al 32% poco, al 19% bastante y al 7% mucho.