Llega a Gran Canaria el papamóvil que utilizará León XIV en su visita a Canarias - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El papamóvil que utilizará el pontífice León XIV este jueves, 11 de junio, en su viaje a Gran Canaria ha sido trasladado en un avión del Ejército del Aire hasta la Base Aérea de Gando, donde ha aterrizado en la jornada de este martes.

Así lo ha informado la Guardia Civil, que agrega que agentes de Tráfico han escoltado el vehículo hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde está previsto que el Papa lo utilice en dos ocasiones.

La primera de ellas será a su llegada a la capital grancanaria tras mantener un encuentro con migrantes y ONG's en el Muelle de Arguineguín. En concreto, el papamóvil recorrerá el tramo que va desde el Teatro Pérez Galdos hasta la Plaza de Santa Ana, lugar en el que León XIV se reunirá con la comunidad esclesial de la isla.

Ya por la tarde, y en el marco de la misa multitudinaria que tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria a las 18.30 horas de este jueves, se prevé que el Papa haga un recorrido por la zona para saludar a las personas que no puedan acceder al recinto.