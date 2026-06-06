El Papa, "como un madrileño más", define CEDIA como un "milagro de amor" y llama a mirar "a los ojos" a quienes sufren

El Papa León XIV durante su visita a los operadores y asistidos del proyecto social CEDIA 24 horas, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV visita el centro de información y acogida de Cáritas donde se desarrolla el proyecto social CEDI - Fernando Sánchez - Europa Press

Anima a "afrontar juntos los retos, sin ignorar la complejidad de las situaciones"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Papa León XIV, que se ha descrito "como un madrileño más", ha definido como "milagro de amor" el centro para personas sin hogar CEDIA 24 horas de Cáritas Madrid, situado en el barrio de Lucero, en el distrito de Latina, y ha llamado a mirar "a los ojos" a aquellas que personas que sufren.

Haciendo frente al calor que azota a la capital, ha comenzado su alocución improvisando y haciendo un guiño a Khadri, una de las personas que ha intervenido con anterioridad, que ha tenido un pequeño lapsus con el discurso que había memorizado. Tras saludar a Niña Pastori por su actuación, el Pontífice se ha levantado y ha intentado adelantarse a la presentación de su intervención por parte del maestro de ceremonias, pero se ha corregido. Al ser finalmente presentado por el moderador del acto, León XIV ha dicho entre risas a los asistentes: "Como ven, yo tampoco he memorizado mi discurso. Estamos todos aquí en familia".

Posteriormente, ha agradecido la bienvenida de la ciudad de Madrid, que le ha hecho sentir "parte de una gran y maravillosa familia". "Quien está en Madrid, es de Madrid. Yo también estoy entre vosotros como un madrileño más", ha subrayado.

Tras recorrer las instalaciones del centro, que el año pasado atendió a 2.534 personas y dio plaza a 880 personas, ha recalcado que en este lugar "nadie se queda solo". A través de la escucha mutua, "se afrontan juntos los retos, sin ignorar la complejidad de las situaciones y sin dejar de lado las exigencias de la caridad y la justicia".

El Pontífice ha destacado la labor de CEDIA, que "recorre el camino del Evangelio, siguiendo las huellas de Jesús", para "sanar enfermedades y miserias y hacerlas suyas". Por ello, ha llamado a mirar "a los ojos" a quienes sufren y convertir la ayuda en "un encuentro de hermanos unidos en el único abrazo del Padre".

UNA PUERTAS QUE "AYUDAN A ATRAVESAR UN OSCURO TÚNEL"

La artista Niña Pastori ha sido la encargada de amenizar el primer acto del Papa con la canción 'Incomparable'. Precisamente, ha utilizado algunos de sus versos para destacar la labor de CEDIA. "En cada sueño te busqué y ninguno fue en balde. Sintetizan muy bien los testimonios que hemos escuchado y el trabajo que se lleva a cabo aquí cada día", ha señalado.

Considera que las puertas de este centro, "pequeñas de tamaño, pero inmensa en misericordia", han ayudado a muchos usuarios a "atravesar el oscuro túnel y un viaje lleno de incógnitas", especialmente con "la ayuda de quienes le tendieron la mano". Así, ha puesto de ejemplo las historias de Niurka, una madre de gemelos; Khadri, un migrante que llegó de Senegal; y Alicia, una voluntaria que ayuda a mujeres víctimas de trata.

RECIBE VARIOS "SÍMBOLOS", COMO UN PERMISO DE RESIDENCIA

Los usuarios del centro de Lucero han entregado al Pontífice varios regalos, como un permiso de residencia. Para León XIV, significa un "símbolo" que cuenta "una historia de esfuerzo, pero sobre todo de compromiso, honestidad y acogida".

Por otro lado, ha recibido una cinta con los nombres de los niños, que "expresa la alegría que cada nacimiento trae al mundo", y una sandalia, que "recuerda el encuentro de Moisés con Dios en el Horeb y evoca la tierra sagrada", en la que todos están "obligados a respetar en toda existencia humana".

"Os doy las gracias de corazón a todos vosotros por haber compartido experiencias dolorosas, pero sobre todo llenas de luz, que reflejan, como espejos, la caridad de Dios. Vuestros testimonios nos abren una ventana a un panorama inmenso", ha expresado.

RECUERDA LOS BELENES DE LA CAPITAL

Asimismo, León XIV ha recordado los belenes de la capital, cuyas "luces, voces y sonidos" están dentro de cada uno. Ha descrito este lugar como un "belén" sencillo y acogedor que "con la ayuda de Dios" los trabajadores "preparan día a día para Jesús, presente en las personas que se asoman al umbral del centro en busca de ayuda".

"Como lema para esta visita se han elegido las palabras de Jesús a los discípulos: Alzad la mirada. Son una invitación a contemplar los campos que, maduros, esperan la cosecha, y nos recuerdan que la caridad no admite demoras. Si no se cosecha cuando el trigo está maduro, la cosecha se pierde y esta es nuestra responsabilidad ante quienes están necesitados", ha indicado.

PIDE EVITAR LA "MENTALIDAD MUNDANA"

El Pontífice ha aseverado que a veces los cristianos "se contagian por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas".

"El hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado, como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial, me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio, para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana", ha añadido.

En esta línea, ha pedido "cultivar un corazón sensible ante las necesidades de los demás". También ha recordado las palabras del Papa Francisco, quien advirtió sobre "el peligro de un corazón aburrido, frío, acomodado a una vida tranquila, que se blinda en la indiferencia y se vuelve impermeable".

Finalmente, León XIV ha recordado a la Virgen María. "A ella os confío a cada uno de vosotros y vuestro trabajo, en esta tierra que le está consagrada, deseando que el espíritu de su maternidad universal anime cada vez más el grito de la fe", ha concluido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA

https://www.europapress.tv/sociedad/1093798/1/papa-dice-cari...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06