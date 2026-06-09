Mañueco parafrasea a Feijóo antes del debate de investidura: "Suscribo de la 'A' a la 'Z' el discurso del Papa"

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha parafraseado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la entrada del hemiciclo de las Cortes autonómicas antes de su discurso de investidura sobre la alocución de León XIV en el Congreso de los Diputados. "Suscribo de la 'A' a la 'Z' el discurso del Papa", ha señalado.

Mañueco ha accedido a la Cámara acompañado por el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, y la portavoz del Grupo Parlamentario 'popular', Leticia García, para afrontar su tercer debate de investidura para acceder a la Presidencia de la Junta.

La sesión ha comenzado a las 12.03 horas y se produce después de que PP y Vox dieran a conocer el pasado miércoles 3 de junio el acuerdo de Gobierno para los próximos cuatro años y que se convertirá en la tercera coalición presidida por Fernández Mañueco tras acuerdos en anteriores legislaturas con Ciudadanos y Vox.

Antes de entrar y preguntado sobre la intervención del Papa en la Cámara baja, especialmente en lo que tiene que ver con dejar a un lado la crispación política y la polarización, el presidente en funciones ha considerado que "ya habrá momento para hablar del discurso del Papa". No obstante, acto seguido ha matizado: "Yo, como el presidente, suscribo de la 'A' a la 'Z' el discurso de Papa".