Marlaska, Parlon y Prieto visitan el Cecor por la visita de León XIV a Cataluña

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto con el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon - MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, han visitado este miércoles el Centre de Coordinació Operativa (Cecor) de Mossos d'Esquadra en el Complex Central d'Egara en Sabadell (Barcelona) por la visita del Papa, informa la Delegación del Gobierno.

El Cecor centraliza la información y hace seguimiento del dispositivo policial por la visita del Pontífice y cuenta con más de 250 cámaras de videovigilancia.

También ha participado en el encuentro el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.