Miles de docentes se manifiestan en Barcelona para pedir mejoras coincidiendo con la visita de León XIV

Manifestantes en la huelga de docentes en la plaza de España de Barcelona de este martes - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de docentes, 6.500 según la Guardia Urbana y 45.000 según los sindicatos, se han manifestado este martes por el centro de Barcelona para reclamar mejoras laborales, coincidiendo con el primer día de la visita del papa León XIV a Cataluña y el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Esta manifestación, convocada por Ustec·Stes, CGT Ensenyament, Intersindical, CNT Ensenyament y COS, sucede en el último día de huelga convocado para este curso en toda Cataluña, cuyo seguimiento es del 10,5% hasta las 13.00 horas, según informa el Departament de Educación y FP.

La manifestación, encabezada por la pancarta 'Ni milagros, ni caridad', ha salido a las 11.20 horas de la plaza España hasta el Parlament, donde ha llegado poco antes de las 14 horas en un ambiente reivindicativo, con cánticos, pancartas y mitras papales entre los asistentes.

Entre las pancartas se podía leer 'Pedimos hechos, no milagros. Por la pública no desfallecemos', 'Más inversión en quien cuida la infancia', 'La educación no es un negocio' y 'Menos mossos, más profesores'.

La movilización ha recorrido la Gran Via hasta la plaza Tetuán, desde donde han tomado el paseo de Sant Joan y el de Lluís Companys hasta llegar al Parc de la Ciutadella y el Parlament, custodiado por un fuerte dispositivo de furgonas policiales.

Los sindicatos convocantes de la huelga han entregado en el registro del Parlament una carta a los grupos parlamentarios para pedirles que incluyan enmiendas en los Presupuestos de la Generalitat con las demandas del colectivo educativo.

CRÍTICAS AL GASTO DE LA VISITA DEL PAPA

Previo a la manifestación, en plaza Espanya (cerca del Estadi Olímpic donde tendrá lugar uno de los actos del Papa) sindicatos docentes convocantes de la huelga han reprochado a la Generalitat destinar dinero público a la visita de León XIV a Cataluña en vez de destinarlo a los servicios públicos como la educación.

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha subrayado la "gran contradicción" del Govern al decir que no hay recursos para mejorar la situación de la educación, pero sí para la visita del Papa.

Ha pedido a la Generalitat priorizar la educación y que haya "cambios reales" en el modelo educativo catalán, y ha explicado que el sindicato se reunirá este miércoles con la Conselleria de Educación y FP.

Desde CGT Ensenyament, su portavoz, Isarn Pardes, ha subrayado que el preacuerdo no resuelve la "emergencia educativa", y ha insistido en pedir la dimisión de la consellera de Educación y FP, Esther Niubó.

Ha asegurado que el sindicato defiende un modelo 100% público y que el Papa representa la concertada, y ha criticado que el Govern destine dinero público a la visita.

El portavoz de la Intersindical, Marc Martorell, ha dicho que la manifestación quiere mostrar que el sector no parará de movilizarse, y ha criticado que el Govern destine recursos a la visita del Papa y no a la educación "en un ataque a la clase obrera".

La representante de COS, Cati Morros, ha explicado que esta concentración es una declaración de intenciones y que no entienden el gasto que la ciudad está destinando a la visita del Papa "cuando no hay recursos para sostener un sistema de educación pública de calidad".

La secretaria general de CNT Ensenyament, Montse Luque, ha asegurado que las mejoras que hay sobre la mesa son gracias a meses de organización, así como ha expresado que "ahora el reto es consolidar esta fuerza para que los cambios que necesita la educación pública no dependan de los políticos".