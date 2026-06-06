Óscar López aplaude el mensaje de León XIV porque "la vida de todos los seres humanos importa"

El Papa León XIV durante su visita a los operadores y asistidos del proyecto social CEDIA 24 horas, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV visita el centro de información y acogida de Cáritas donde se desarrolla el proyecto social CEDI - J.J. Guillén / EFE / Pool

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, también ministro para la Transformación Digital, ha aplaudido el mensaje de León XIV porque "la vida de todos los seres humanos importa".

Un migrante de origen senegalés ha entregado al Papa su tarjeta de residencia, todo un resumen de "una historia de esfuerzo y acogida", en palabras del propio León XIV en su visita al centro para personas en exclusión CEDIA 24 Horas de Cáritas Madrid, ubicado en el barrio de Lucero, donde ha recibido además una cinta con los nombres de los dos bebés de una madre, también migrante, y unas sandalias de una voluntaria.

"Qué emocionante este momento en el que Khadry, un migrante que llegó a España en plena pandemia, le regala a Leon XIV su tarjeta de residencia. La vida de todos los seres humanos importa. Acoger es ayudar a los demás a ponerse en pie. Ojalá esto les llegue a algunos", ha deseado López a través de la red social 'X'.