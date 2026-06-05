Las Palmas de Gran Canaria anuncia los cortes de tráfico por la visita del Papa León XIV a la capital

Las Palmas de Gran Canaria da la bienvenida al Papa León XIV con una campaña especial en toda la ciudad - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha diseñado un dispositivo especial de seguridad, movilidad y tráfico con motivo de la visita del Papa León XIV a la ciudad los días 11 y 12 de junio, lo que supondrá cortes de calles, desvíos y restricciones de estacionamiento en los entornos de Triana-Vegueta y Siete Palmas.

En este sentido, la administración municipal ha recomendado en un comunicado la utilización del transporte público y evitar la circulación en vehículos privados por las zonas afectadas.

Al respecto, ha detallado que los principales escenarios de los actos serán la plaza de Santa Ana, el Estadio de Gran Canaria y el Gran Canaria Arena y que para garantizar la seguridad, se contará con un despliegue reforzado de la Policía Local, agentes de movilidad y Protección Civil.

CORTES EN TRIANA-VEGUETA

En la zona de Triana-Vegueta, se han previsto cortes de tráfico en la GC-1 (Avenida Marítima) en sentido norte desde las 12.00 horas del 11 de junio, y en sentido sur a partir de las 07.30 horas del 12 de junio.

Asimismo, desde las 07.00 horas del 11 de junio se cerrarán al tráfico vías como la avenida Rafael Cabrera, Francisco Gourié, Reyes Católicos, Alcalde Francisco Hernández González, Pelota, San Nicolás y Juan de Quesada, entre otras.

Las prohibiciones de estacionamiento en Triana-Vegueta comenzarán desde la mañana del 10 de junio en calles como Fuente, Losero, Miguel de Cervantes, Francisco Gourié, la carretera del Centro GC-110, Juan de Quesada, Pelota, Mendizábal y los alrededores del Mercado de Vegueta.

Aquí, el Ayuntamiento ha apuntado que las restricciones en esta zona se levantarán a partir del mediodía del 12 de junio, una vez que la comitiva pontificia abandone la isla.

CORTES EN SIETE PALMAS

Por otro lado, en Siete Palmas, donde se celebrará la Misa, se ha programado el cierre de todo el entorno del Estadio de Gran Canaria y del Gran Canaria Arena.

Los cortes comenzarán el diez de junio a las 20.00 horas en Fondos de Segura y calle Manzanilla. El 11 de junio, a partir de las 09.00 horas, se ampliarán los cortes a la avenida Pintor Felo Monzón, la avenida Hoya de la Gallina y Lomo San Lázaro, entre otras vías de la zona.

Las prohibiciones de aparcar en Siete Palmas afectarán a calles como Fondos de Segura, Pintor Felo Monzón, Lomo San Lázaro y la avenida Hoya de la Gallina desde el 10 de junio.

Respecto al transporte público, el Ayuntamiento ha anunciado que se habilitarán paradas provisionales de taxi en Primero de Mayo para los actos de la mañana, y en Siete Palmas en las intersecciones de Lomo San Lázaro con Hoya del Enamorado y de Lomo La Plana con Hoya de la Gallina.