Las Palmas de Gran Canaria pone el foco en las zonas que pisará León XIV para que luzcan limpias

Dispositivo de Limpieza en la zona de 7 Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la visita del Papa - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Higiene Urbana, ha desplegado desde este lunes, 8 de junio, un dispositivo especial de limpieza centrado principalmente en las zonas por donde pasará este jueves, 11 de junio, el Papa León XIV.

El operativo, que contempla actuaciones preventivas durante el desarrollo del evento y también posteriores para recuperar la normalidad en las zonas afectadas, se enfocarán principalmente en los entornos de Vegueta y Siete Palmas, incluyendo espacios como la Plaza de Santa Ana, la Plaza de San Agustín, la calle Mendizábal, la Avenida Pintor Felo Monzón y los accesos al Cementerio de San Lázaro, entre otros puntos previstos en el recorrido.

Al respecto, el concejal de Higiene Urbana y Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Héctor Alemán, ha señalado que se trabaja "desde hace semanas en la planificación de este operativo especial para garantizar" que los espacios por los que transcurrirá la visita "presenten las mejores condiciones de limpieza e imagen urbana", según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

También ha destacado la "coordinación" de los servicios municipales para responder a un "acontecimiento histórico para la ciudad".

Señala que si bien las tareas preventivas comenzaron el 25 de mayo e incluyen baldeos integrales mediante maquinaria de alto rendimiento, desinfección de zonas afectadas por malos olores y residuos, fregado mecanizado de aceras, desbroce y retirada de vertidos incontrolados, este 8 de junio se realizará una limpieza integral del tramo de la GC-110 comprendido entre la calle Muro y el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Para el martes, el 9 de junio, se prevé actuar en las zonas terrosas localizadas en las inmediaciones del Estadio de Gran Canaria. En este sentido, el operativo se reforzará los días previos a la visita con repasos integrales de limpieza, vaciado de papeleras y contenedores, así como nuevas actuaciones de baldeo.

Por su parte, el 11 de junio, día de la visita de León XIV, desde las 07.00 horas, se mantendrá un retén especial de limpieza en Vegueta y Siete Palmas hasta la finalización de la misa prevista en el Estadio de Gran Canaria.

Así tras la celebración del evento, el ayuntamiento desarrollará actuaciones especiales de limpieza desde las 23.00 horas del mismo día 11 de junio para recuperar la normalidad en el menor tiempo posible en todas las zonas afectadas por la visita papal.