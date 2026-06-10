Papa.-El Papa agradece a Cataluña recibir "tantas personas de otros países" e integrar a "todos en una familia única"

El Papa León XIV a su llegada a la celebración de la oración del Santo Rosario, a 10 de junio de 2026, en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, Barcelona, Catalunya (España). Este acto de piedad mariana se enmarca dentro de los actos que el Pontífice - David Oller - Europa Press

Celebra en Monserrat que haya una "España llena de fe, de amor, llena de este deseo de dar gracias a Dios y de estar unidos"

MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El Papa ha dado este miércoles las "gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países, que enseña como integrar a todos en una única familia". Lo ha dicho desde el balcón de la Abadía de Montserrat al final de su acto público, y ha dado las gracias a los fieles y a los hermanos benedictinos que acogen a los peregrinos.

En sus primeras frases, León XIV ha combinado catalán y castellano: "Germans i germanes, bon dia. Gràcies per estar aquí" ('Hermanos y hermanas, buenos días. Gracias por estar aquí').

Después, en castellano, ha dado las "gracias por esta manifestación de fe, todos unidos en una sola familia, con esta acogida de nuestra madre María, la Virgen de Montserrat".

"ES MARÍA QUIEN NOS ACOMPAÑA"

"Es María quien nos acompaña, María, es esta expresión de amor materno que nos acompañará siempre", ha añadido.

También ha celebrado la acogida durante todo su viaje: "La alegría, entusiasmo, profundo sentido de fe que estamos viendo en estos días".

"Primero en Madrid, en estos días Barcelona y Cataluña, y luego las Canarias, toda España llena de fe, de amor, llena de este deseo de dar gracias a Dios y de estar unidos", ha insistido.

"LA FE DA VIDA Y LA FE DA ESPERANZA"

Al dirigirse a los fieles que han subido a la abadía, el Pontífice ha destacado que "la fe da vida y la fe da esperanza".

Tras las palabras del Papa y su bendición, muchos de los cientos de fieles concentrados ante la Abadía han gritado 'Papa León, te queremos un montón'.