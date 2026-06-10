El Papa inicia el trayecto en papamóvil por el centro de Barcelona hacia la Sagrada Família

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha iniciado este miércoles hacia las 18.50 horas el trayecto de cerca de 1 kilómetro en papamóvil por las calles del centro de Barcelona, que ha empezado en el cruce entre paseo de Gràcia y la avenida Diagonal, pasará por la calle Rosselló, y girará en la calle Sardenya para llegar a la Sagrada Família de Barcelona.

Miles de fieles y curiosos se han acercado a las calles por las que pasa la comitiva con el Pontífice, con banderas del Vaticano, pancartas e imágenes religiosas.

Se prevé que el recorrido dure unos 15 minutos y que, una vez llegue a la Basílica de la Sagrada Família, oficie la Santa Misa y posteriormente bendiga la torre de Jesús del templo, en el que será el último acto del Papa en Barcelona, antes de iniciar el jueves la última etapa de su viaje apostólico a España, en las Islas Canarias.