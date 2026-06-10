Pedro Sánchez y Fernando Clavijo encabezan este jueves la recepción oficial al Papa León XIV en Gran Canaria

El Papa León XIV durante la visita al centro penitenciario ‘Brians 1’, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La visita se enmarca dentro de los actos que el Pontífice realiza durante su viaje apostólico a España. Durante la visita el Pa - Pool Moncloa/ Miguel J. Berrocal

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente Canarias, Fernando Clavijo, encabezarán este jueves, 11 de junio, la comitiva de recepción oficial al Papa León XIV una vez aterrice alrededor de las 10.50 horas en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria).

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno, que añade que la línea de saludo al Pontífice contará también con la asistencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

De igual modo, se contará con la presencia de la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y el delegado del Gobierno en el archipiélago, Anselmo Pestana.

Respecto, a la representación de las instituciones locales e insulares, estará integrada por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín.

El ámbito militar y de defensa estará representado por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco; el secretario general de Política de Defensa, Juan Francisco Martínez; el jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal; y el jefe de la Base Aérea de Gando, Bayardo Abós.

La recepción oficial se completará con la asistencia de las autoridades eclesiásticas de la isla, entre las que se encuentran el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz.

SÁNCHEZ ACOMPAÑARÁ AL PAPA EN ARGUINEGUÍN

Posteriormente, el Pontífice se trasladará hasta el Muelle de Arguineguín, donde mantendrá a partir de las 11.40 horas un encuentro con migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden, acto al que asistirá Pedro Sánchez.

En Arguineguín estarán también los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.