El Papa pide a los católicos que se "ensucien las manos" y advierte de que no se puede amar a Dios sin amar al prójimo

El Papa pide a los católicos que se "ensucien las manos" y advierte de que no se

ROMA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha denunciado la "mentira" que supone decir que se ama a Dios y no amar al prójimo y ha señalado que en ese contexto se engloba también la "indiferencia" ante el dolor ajeno mientras que ha instado a los católicos a "ensuciarse las manos".

"Ser un mentiroso es la forma de ser del diablo: es el Gran Mentiroso, nos dice el Nuevo Testamento, es el padre de la mentira. Esta es la definición de Satanás que nos da la Biblia. Y si dices que amas a Dios y odias a tu hermano, estás del otro lado: eres un mentiroso. No hay concesiones en esto", ha dicho el Pontífice.

Francisco ha hecho estas reflexiones durante la homilía de la misa matutina e la que también ha advertido contra los que encuentran "justificaciones" para no amar. De este modo, el Papa ha dejado claro que quien no es "capaz de amar a las personas, desde las más cercanas hasta las más lejanas" no puede decir que "ama a Dios" y si lo dice "es un mentiroso".