El Papa pide oraciones por los artistas por hacer "entender qué es la belleza"

ROMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido oraciones por los artistas, uno de los colectivos más castigados por la emergencia sanitaria, de los que ha dicho que "hacen entender qué es la belleza" durante la misa que cada día ha celebrado en la capilla de Santa Marta, su residencia en el Vaticano.

"Ayer recibí una carta de un grupo de artistas: agradecían la oración que hicimos por ellos. Me gustaría pedirle al Señor que los bendiga porque los artistas nos hacen entender qué es la belleza y que sin la belleza no se puede entender el Evangelio. Oremos nuevamente por los artistas.", ha señalado el Santo Padre durante la misa que ha sido retrasmitida por el canal vídeo del Vaticano.

En la homilía, el Papa ha comentado el pasaje de los Hechos de los Apóstoles (Hechos 13, 13-25) en el que Pablo, que llegó a Antòchia en Pisia, explica la historia del pueblo de Israel en la sinagoga, anunciando que Jesús es el Salvador esperado.

El Papa ha manifestado que "el cristianismo es una doctrina, sí, pero no solo" como no solo es una ética. "Tiene principios morales, pero no somos cristianos solo con una visión ética. Es mucho más. El cristianismo no es una élite de personas elegidas por la verdad. Este sentido elitista que continúa en la Iglesia", ha dicho. De este modo ha destacado que el cristianismo "pertenece a un pueblo, a un pueblo elegido por Dios gratuitamente".

Y ha concluido: "Si no tenemos esta conciencia de pertenecer a un pueblo, seríamos cristianos ideológicos, con una pequeña doctrina de afirmación de la verdad, con una ética, con una moral o considerándonos una élite, nos sentimos parte de un grupo elegido por Dios - los cristianos - otros irán al infierno o si se salvan es por la misericordia de Dios, pero ellos son los descartados".