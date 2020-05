El Papa pide oraciones por los muertos "anónimos" por la pandemia "enterrados en fosas comunes"

ROMA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido oraciones por los muertos "anónimos" que han sido "enterrados en fosas comunes" a causa de la pandemia por Covid-19 que ha dejado en todo el mundo más de 227.000 muertos y más de 3,19 millones de contagiados, según las últimas cifras difundidas este 30 de abril.

"Recemos hoy por los muertos, los que murieron por la pandemia; y también de manera especial por los muertos --digamos-- anónimos. Hemos visto las fotografías de las fosas comunes. Muchos...", ha asegurado el Papa.

Francisco, como es habitual estos días, ha dedicado la misa que cada mañana celebra en la capilla de su residencia en el Vaticano a todos aquellos que se han visto afectados por la pandemia y por sus consecuencias económicas y sociales.

Desde el altar de la capilla de Santa Marta, el pontífice también ha reflexionado acerca de la misión apostólica de los cristianos a través del testimonio y la oración: "Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre. Nadie puede conocer a Jesús sin que el Padre lo atraiga, y esto es válido para nuestra misión apostólica como cristianos".

De este modo, ha incidido en que la "oración es la clave" en la evangelización. "Sin testimonio y sin oración no se puede hacer predicación apostólica, no se puede hacer anuncio. Harás una bella predicación moral, todas cosas buenas, pero el Padre no tendrá la posibilidad de atraer a la gente hacia Jesús", ha señalado el Papa.

Por eso ha puesto como ejemplo las misiones: "Sin testimonio no harás nada. Ser misionero no significa hacer grandes estructuras. Las estructuras deben ser testimonio. Puedes hacer una estructura hospitalaria, funcional, de gran perfección, que sin testimonio cristiano no será un trabajo de verdadera predicación de Jesús. Será una obra de beneficencia muy buena, pero nada más que eso".

Así ha invitado a los cristianos a preguntarse: "¿Doy testimonio de vida cristiana con mi estilo de vida? ¿Rezo para que el Padre atraiga a la gente a Jesús?". Y finalmente ha recordado lo que ha definido como "la gran regla" del apostolado: "Ir de misión no es hacer proselitismo. Testimonio sí, proselitismo no. Pidamos al Señor la gracia de vivir en nuestro trabajo con el testimonio y con oración para que el Padre pueda atraer a la gente".