El Papa pide rezar por los ancianos que temen "morir solos": "Sienten esta pandemia como algo agresivo"

ROMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido oraciones por los ancianos, uno de los sectores más vulnerables a los efectos de la infección por Covid-19, al señalar que "sienten esta pandemia como algo agresivo". "Recemos hoy por los ancianos, especialmente por aquellos que están aislados en las residencias, en los hospitales... Ellos tienen miedo de morir solos. Sienten esta pandemia como algo agresivo", ha señalado Francisco durante la misa que ha celebrado en la capilla Santa Marta.

De esta manera, el obispo de Roma ha defendido la función social de los mayores que son las "raíces" y la "historia". Y ha especificado: "Nos han dado la fe, la tradición, el sentido de la pertenencia a una patria". Por ello ha pedido oraciones" para que el Señor esté cerca en este momento".

En otro momento de la homilia, el pontífice ha aseverado que "Dios es ese pastor que hace horas extraordinarias, pero no porque se las paguen, sino por gratuidad".

Bajo esta óptica ha explicado que "Dios es capaz de hacer las cosas, de recrearlas, no se cansa de trabajar para llevar adelante al pueblo y no tiene miedo de cansarse, como ese pastor que cuando llega a casa se da cuenta de que falta una oveja y regresa a buscarla por ahí". Y ha concluido: "Nuestra vida no es sino una respuesta a la fidelidad de Dios".