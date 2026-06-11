Presidente canario espera que la visita sirva para evitar otro muelle de la vergüenza, "porque se puede repetir"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este jueves minutos antes de la llegada del Papa León XIV a Gran Canaria que espera que su visita sirva para que no vuelva a producirse otro muelle de la vergüenza, sobrenombre que recibió en 2020 el Puerto de Arguineguín que va a visitar a continuación, dado que consideró que hoy por hoy esa es una situación que "se puede repetir".

Clavijo defendió en declaraciones a la Televisión Canaria recogidas por Europa Press que el nuevo pacto de migraciones y asilo de la Unión Europea (UE) puede permitir que algo parecido vuelva a producirse.

"Espero que este mensaje que va a lanzar al mundo entero su Santidad sea escuchando y podamos corregirlo [el pacto de asilo], porque de aquí vamos a ese muelle de la vergüenza, una situación que se puede repetir en el futuro con este pacto", sentenció.

Para el presidente canario ese pacto de migraciones "va en la dirección contraria" a lo que desde su Ejecutivo se entiende que es lo correcto, algo que considera que ha sido respaldado por "su santidad, que ha ido diciendo de tratar a los vulnerables de manera solidaria, de manera humana, con respeto, con valores y sobre todo con respeto a los derechos humanos".

Clavijo citó el frente común que desde el principio logró con Euskadi para defender más medios y solidaridad con las islas como frontera sur y precisamente eso ha propiciado que el Lehendakari, Imanol Pradales, esté presente en el acto del muelle de Arguineguín.

EL LEHENDAKARI: CANARIAS "MERECE SOLIDARIDAD COMO FRONTERA SUR"

En él, Pradales explicó a la Televisión Canaria que las imágenes que se vieron de este muelle "tanto" les "avergonzaban" en su momento: "Siempre nos ha parecido que Canarias como frontera sur debía tener solidaridad de todos".

"Creemos en la solidaridad humana y destacar que el Papa está generando grandes consensos sobre las cosas que está diciendo esta semana", mantuvo Pradales.