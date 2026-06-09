Publicada la 'Guía del Peregrino' con consejos prácticos para el viaje en Barcelona

El Papa León XIV a su llegada al Aeropuerto Internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Papa León XIV continúa su viaje por España tras tres intensas jornadas en la capital y llega a Barcel - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional ha publicado la 'Guía del Peregrino de Barcelona', que reúne los actos abiertos al público e indicaciones prácticas para participar en ellos este martes y miércoles, ha informado este martes la organización de la visita del Papa en un comunicado.

La guía contiene en su página final 10 consejos prácticos sobre cómo vivir la visita en clave de fe, qué llevar, cómo moverse --con previsión de cortes de tráfico y un amplio dispositivo de seguridad-- y los servicios de cada recinto.

Recorre los actos abiertos al público, acompañados de sus horarios, sus ubicaciones y sus condiciones de acceso, e incorpora el recorrido en 'papamóvil' que permitirá saludar este miércoles al Papa a su paso por la calle Rosselló de camino a la Sagrada Família.

Dos actos concentrarán la mayor afluencia: la Vigilia de oración en el Estadi Olímpic este martes y la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Família en el marco del centenario de su arquitecto, Antoni Gaudí, y para inaugurar la Torre de Jesucristo.

En el Estadi Olímpic el acceso será con entrada nominativa y se habilitarán zonas de seguimiento exterior con pantallas en los alrededores para quienes no puedan acceder, y la apertura de puertas será a las 16.

La organización recomienda llevar gorra o pañuelo, protección solar, comida, agua en botellas de plástico y la entrada, y recuerda que no se permiten bebidas alcohólicas, botellas térmicas, objetos punzantes, bengalas ni palos de más de un metro.

SAGRADA FAMÍLIA, POR INVITACIÓN

El acceso a la misa de este miércoles a las 19.30 en la Sagrada Família será por invitación y habrá un recorrido previo en 'papamóvil' 18.30 que empezará a las 18.30 en la confluencia de la avenida Diagonal con la calle Rosselló hacia Sardenya, junto a la basílica.

La guía recomienda que las mejores zonas para ver a León XIV en este recorrido son las intersecciones de Rosselló con Marina, el cruce de Rosselló con la avenida Gaudí y la zona de Provença con Lepant.

Además, se habilitarán zonas de seguimiento exterior con pantallas en los alrededores.