El Papa recibe al cardenal Marx dos días después de que la Iglesia alemana completara el primer tramo del Camino Sinodal

Publicado 03/02/2020 14:55:04 CET

ROMA/MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha recibido en el Vaticano al presidente de los obispos alemanes, el cardenal Reinhard Marx, dos días después de que los 230 delegados, entre ellos los 69 miembros de la Conferencia Episcopal de ese país completaran el primer tramo del camino sinodal que les llevará a discutir de la distribución del poder en la Iglesia, el papel de la mujer o la sexualidad.

En un breve comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede ha dado cuenta de la reunión sin especificar el contenido tratado por el Papa Francisco y el cardenal Marx.

Además de los 230 miembros de la asamblea sinodal, participaron también en las reuniones 20 observadores de países vecinos. Las sesiones conluyeron este sábado en Frankfurt am Main para dar forma al contenido del camino sinodal organizado por la Conferencia Episcopal Alemana y el Comité Central de Católicos Alemanes (ZdK).

Tras el informe publicado en 2018 sobre abusos en el seno de la Iglesia germana, los prelados decidieron abordar, con la oposición del Vaticano, temas como la separación de poderes en la Iglesia, la moralidad sexual, el celibato de los sacerdotes y la posición de las mujeres en la institución.

Los planes para el proceso sinodal fueron anunciados en marzo del año pasado por el cardenal Reinhard Marx. Sin embargo, en una carta enviada a los obispos de Alemania, filtrada por algunos medios de comunicación, el Vaticano afirmó que los planes para el polémico "proceso sinodal" en la Iglesia en el país europeo "no son eclesiológicamente válidos".

A pesar de ello, los obispos alemanes decidieron continuar con su 'camino sinodal' y desde el pasado jueves hasta este sábado han completado "el primer tramo" de este camino.

Durante la reunión, además de una base teológica sobre el término "sinodalidad" y la adopción de las reglas de procedimiento, el foco de las deliberaciones ha sido el contenido de los cuatro temas para los foros sinodales: poder y separación de poderes en la Iglesia, estilo de vida sacerdotal, el papel de la mujer en la Iglesia y moral sexual, según informa la Conferencia Episcopal Alemana.

El presidente de la Conferencia Episcopal alemana, el cardenal Reinhard Marx, hizo balance de la primera Asamblea sinodal. "El experimento fue exitoso. La asamblea fue una gran muestra representativa de la Iglesia en nuestro país. Estamos agradecidos por la apertura y la honestidad y el buen tono de principio a fin", ha asegurado Marx.

Para el cardenal alemán, este "experimento espiritual" se caracteriza porque no construyen "barreras". "Este experimento se caracteriza por el hecho de que no construimos muros a nuestro alrededor, de que no hay tabúes en el debate, pero todo debe ser moldeado por la cuestión de cómo podemos ser más creíbles como Iglesia", ha apuntado.

Por su parte, el presidente del Comité Central de Católicos Alemanes (ZdK), Thomas Sternberg, ha enfatizado que se han dado los primeros pasos. "Ha quedado claro que una gran mayoría de la gente reunida quiere reformas y cambios para recuperar la confianza como Iglesia y poder dar evidencia creíble de lo que quiere vivir", ha subrayado.

"La Asamblea sinodal ha demostrado que un proceso de discusión y toma de decisiones también puede ser un camino espiritual. Los últimos días nos han dado confianza. El camino se crea al caminar, el primer tramo se ha completado", ha añadido Thomas Sternberg.

La próxima reunión sinodal tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre de 2020 en Frankfurt am Main. Los próximos pasos son las reuniones de los Foros sinodales en preparación para la Asamblea sinodal de otoño. Las asambleas generales de la Conferencia Episcopal Alemana y el ZdK también se ocuparán del desarrollo del Camino sinodal.