El Recinto Ferial de Tenerife albergará el hospital de campaña con motivo de la visita del Papa León XIV

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Multiusos del Recinto Ferial de Tenerife acogerá el hospital de campaña que se instalará con motivo de la visita del Papa León XIV, un dispositivo sanitario extraordinario diseñado para garantizar la asistencia sanitaria a los miles de asistentes que se prevé que participen en este importante acontecimiento.

El puesto sanitario avanzado, coordinado por el Servicio Canario de la Salud, contará con una capacidad asistencial adaptada a las necesidades del evento y dispondrá de cinco boxes destinados a pacientes críticos, cinco boxes de observación para pacientes menos graves y 10 espacios de atención para pacientes leves, según ha concretado el Cabildo de Tenerife en una nota de prensa.

Para el desarrollo de la actividad sanitaria se desplegará un equipo integrado por 9 médicos, 6 profesionales de enfermería y 6 técnicos en emergencias sanitarias, que prestarán asistencia durante toda la celebración del acto. Asimismo, el operativo dispondrá de 16 vehículos de emergencia para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pudiera producirse.

En el exterior del Recinto se instalará un Puesto de Mando Avanzado, integrado por 6 profesionales, desde el que se coordinarán las labores operativas, asistencias y de seguridad, vinculadas al dispositivo sanitario.

La elección del Recinto Ferial para albergar esta infraestructura pondría de manifiesto "la versatilidad y capacidad de adaptación" de estas instalaciones para responder a situaciones que requieren una importante capacidad logística y organizativa.

Recuerda el Cabildo cuando el Recinto Ferial demostró durante la pandemia de la Covid-19 su idoneidad para acoger dispositivos sanitarios de gran envergadura, convirtiéndose entonces en un espacio estratégico para reforzar la capacidad asistencial de la isla.