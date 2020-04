El Papa reivindica la esperanza ante la pandemia: "No cedamos a la resignación. Podemos y debemos esperar"

Coronavirus.- El Papa reivindica la esperanza: "No cedamos a la resignación. Pod - Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUM / DPA

El Papa Francisco ha reflexionado sobre el significado de ser cristianos y la necesidad de ser portadores de esperanza a todos más allá de los recintos sagrados, sobre todo, en situaciones de prueba como la que vive el mundo con la pandemia de coronavirus.

"No cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una piedra. Podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel, no nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha venido en cada situación: en el dolor, en la angustia y en la muerte. Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro, y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida", ha recalcado.

Durante la ceremonia de la Vigilia Pascual, celebrada en la basílica de San Pedro, en la que los católicos esperan la Resurrección de Jesús, ha reivindicado a los que consuelan, que "llevan las cargas de los demás" , que "animan" y que son "mensajeros de vida en tiempos de muerte".

En este sentido, ha hecho hincapié en el ejemplo de las mujeres que ante la muerte de Jesús "no se quedaron paralizadas, no cedieron a las fuerzas oscuras de la lamentación y del remordimiento, no se encerraron en el pesimismo, no huyeron de la realidad".

El Pontífice ha invitado a seguirlas y a esperar a pesar de la tristeza porque "Dios está con los hombres en la oscuridad de las noches, siendo certeza en las incertidumbres y Palabra en los

silencios. "Necesitamos retomar el camino, recordando que nacemos y renacemos de una llamada de amor gratuita. Este es el punto de partida siempre, sobre todo en las crisis y en los tiempos de prueba", ha añadido.

Así, ha señalado que con la Resurrección de Jesús los cristianos conquistan el derecho fundamental de una "esperanza nueva, viva, que viene de Dios". "No es un mero optimismo, no es una palmadita en la espalda o unas palabras de ánimo de circunstancia. Es un don del Cielo", ha aclarado.

También ha recordado que en estos días la sociedad repite la frase "todo irá bien", pero ha advertido de que "con el pasar de los días y el crecer de los temores, "hasta la esperanza más intrépida puede evaporarse". De esta manera, ha puesto en valor la "esperanza de Jesús" que es "distinta" porque infunde en el corazón la "certeza de que Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir de la tumba la vida".

"NECESITAMOS PAN Y NO FUSILES"

Por otro lado, Francisco ha criticado el comercio de armas al manifestar que la humanidad necesita "pan y no fusiles" al tiempo que ha arremetido contra el aborto porque se "mata la vida inocente".

"Acallemos los gritos de muerte, que terminen las guerras. Que se acabe la producción y el comercio de armas, porque necesitamos pan y no fusiles. Que cesen los abortos, que matan la vida inocente", ha señalado el Pontífice.

La Vigilia Pascual es una de las celebraciones litúrgicas más sugestivas de la Semana Santa, que ha comenzado con la basílica de San Pedro sumida en la oscuridad total para simbolizar la muerte de Jesús. La ceremonia inicial con el fuego ha tenido lugar detrás del altar de la confesión.

En años anteriores, el Papa ha celebrado el Sacramento del bautismo para varios adultos, pero este año a causa de la emergencia de Covid-19 han sido cancelados. La celebración, como todas las de Semana Santa se ha celebrado sin fieles, aunque se han visto algunos sacerdotes sentados en los bancos de la Basílica de San Pedro respetando las distancias.

El canto de las tres invocaciones de 'Lumen Christi' ha tenido lugar con la iluminación en secuencia de las luces de la Basílica durante la procesión al altar de la Silla. Las campanas de San Pedro han sonado en el momento en que el Gloria ha anunciado la Resurrección.

El rito ha comenzado con la basílica de San Pedro sin iluminación, en penumbra total, y con la bendición del fuego, donde el Pontífice ha incidido con un punzón el Cirio Pascual, que lleva una cruz con la primera y la última letra del alfabeto griego, la alfa y la omega, y las cifras de 2020, el año en curso. Tras la ceremonia del encendido, marcación y bendición del Cirio se ha celebrado la 'Liturgia de la Palabra' y la 'Liturgia Bautismal'.

Está previsto que este domingo el Papa oficie la misa del Domingo de Resurrección, en la que el leerá el mensaje de la Pascua e impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi (para la ciudad y para el mundo) desde la logia central de la basílica.