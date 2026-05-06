El Papa se reunirá con Sánchez en Nunciatura antes de ir al Congreso, visitará una cárcel y un centro de migrantes

El Papa León XIV - Maria Grazia Picciarella/SOPA Im / DPA

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 8 de junio una hora antes de intervenir en el Congreso de los Diputados, visitará una prisión en Barcelona y un centro de migrantes en Tenerife, según se desprende de la agenda oficial de su visita a España del 6 al 12 de junio, que ha publicado este mediodía el Vaticano. En total, pronunciará doce discursos, cuatro saludos y cinco homilías.

Concretamente, León XIV tiene previsto recibir al jefe del Ejecutivo español a las 09.30 horas del lunes 8 de junio en la Nunciatura apostólica, y una hora después, a las 10.30 horas tiene previsto en el Congreso de los Diputados para encontrarse con los miembros del Parlamento español y pronunciar un discurso.

Entre las novedades de la agenda, también destaca la visita en Barcelona el miércoles 10 de junio a las 10.50 del centro penitenciario 'Brians 1', donde realizará un saludo.

Además, el viernes 12 de junio, en Santa Cruz de Tenerife, a las 09.30 horas tendrá un encuentro con los migrantes del centro 'Las Raíces' donde también realizará un saludo. Y, aunque en principio no consta en la agenda oficial un encuentro con víctimas de abusos en la Iglesia, tal y como han comentado los obispos españoles, se están planteando otro tipo de encuentros que todavía no están cerrados y que se comunicarían con posterioridad a producirse debido a su carácter privado.

VISITA A LOS REYES EN EL PALACIO REAL

El Pontífice llegará al aeropuerto 'Adolfo Suárez Madrid/Barajas Madrid a las 10.30 horas del sábado 6 de junio, donde tendrá lugar la acogida oficial. La ceremonia de bienvenida será a las 11.30 horas en el Palacio Real y, posteriormente, a las 12.00, León XIV hará una visita de cortesía a los Reyes. A las 12.30 horas, en el mismo enclave, tendrá lugar el primer discurso del Papa, en un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Ya por la tarde del sábado a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo. Se trata de un centro de Cáritas Madrid de acogida y atención integral para personas sin hogar.

VIGILIA DE JÓVENES EN LA PLAZA DE LIMA Y ENCUENTRO CON AGUSTINOS

A las 20.30 horas tendrá lugar el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, que se confirma será en la Plaza de Lima y en la que León XIV pronunciará su segundo discurso.

El domingo 7 de junio, a las 10.00 horas tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi. Por la tarde, a las 16.30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes'. A las 19.30 horas el Pontífice cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.

PRIMER PONTÍFICE EN EL PARLAMENTO ESPAÑOL

El lunes 8 de junio comenzará a las 09.30 con el mencionado encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura, para trasladarse después al Congreso, donde a las 10.30 se encontrará con los miembros del Parlamento español y se convertirá en el primer Papa que pronuncie un discurso ante la Cámara.

Después a las 11.30 horas, tendrá se reunirá con los obipos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo. Más tarde, a las 19.00 horas, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

El martes 9 de junio, el Pontífice se encontrará con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, y pronunciará otro discurso, antes de partir en avión a las 11.10 hacia Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas.

MISA EN EL ESTADIO OLÍMPICO Y EN LA SAGRADA FAMILIA

Ya en Barcelona está previsto el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, con homilía del Papa y a las 20.00 horas la vigilia de oración en el Estadio Olímpico 'LLuís Companys', con discurso del Santo Padre.

El miércoles 10 de junio, a las 10.50 horas, León XIV visitará el centro penitenciario 'Brians 1', donde realizará un saludo, y a las 12.00 visitará la Abadía de Montserrat, con la oración del Santo Rosario y discurso previsto del Pontífice. A las 13.00 almorzará con la comunidad benedictina de Montserrat.

Por la tarde, a las 16.30 horas, el Papa tendrá un encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín y pronunciará otro discurso. A las 19.30 está prevista la misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la torre de Jesucristo.

VISITA A CANARIAS, TRAS LOS DESEOS DE FRANCISCO CON LA MIGRACIÓN

El jueves 11 de junio, el Papa se desplazará desde El Prat a las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista su llegada a la base aérea de Gando a las 10.50 horas. De este modo, recupera la visita soñada por su antecesor, el Papa Francisco, que deseaba acudir a las islas para volver a poner el foco de la agenda mundial sobre las realidades del fenómeno migratorio.

De hecho, el primer discurso de Robert Prevost en el archipiélago tendrá lugar en un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, previsto a las 11.40 horas. Después, se reunirá con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, así como seminaristas y agentes de pastoral en la catedral de Santa Ana, y pronunciará otro discurso. A las 18.30 horas, tendrá lugar la misa en el Estadio de Gran Canaria.

VISITA AL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL 'LAS RAÍCES'

El viernes 12 de abril, el Papa se trasladará a Santa Cruz de Tenerife, donde está prevista su llegada a Los Rodeos a las 09.10 horas. A las 09.30 horas, tendrá lugar el encuentro con migrantes del centro 'Las Raíces', con saludo del Pontífice. Se trata de un centro de acogida temporal de migrantes bajo titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pero cuya gestión corre a cargo de la ONG Accem. A las 10.10 horas, mantendrá otra reunión con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de la Laguna.

A las 12.15 horas, León XIV pronunciará la última homilía de su viaje a España en la misa celebrada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ya a las 14.30 horas será la ceremonia de despedida en Los Rodeos y a las 15.00 el Pontífice pondrá rumbo a Roma, donde se espera su llegada a las 20.10 horas.