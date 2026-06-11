Papa.-El Rey despide mañana al Papa junto a Torres, Saiz y Clavijo en Tenerife

El Papa León XIV durante la celebración de la Santa Misa multitudinaria, a 11 de junio de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Canarias (España). Esta eucaristía marca la primera vez que un pontífice visita oficialmente el archipiélago canario y congrega - Eros Santana / ACFI - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI presidirá este viernes la ceremonia de despedida del viaje oficial del Papa León XIV a España, que le ha llevado a visitar Madrid, Barcelona y Gran Canaria a lo largo de esta semana.

La despedida tendrá lugar a las 14.30 horas (15.30 hora peninsular) en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, donde también estarán presentes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Una vez terminado el acto, el Papa León XIV partirá en avión desde el aeropuerto internacional de Tenerife hacia Roma, poniendo fin a su viaje apostólico.

SAIZ, CLAVIJO Y TORRES ACOMPARÁN AL PAPA DURANTE LA JORNADA

Saiz y Clavijo serán también los encargados de recibir por la mañana (09.10 hora local) al Pontífice en el aeropuerto, procedente de la base aérea de Gran Canaria, su tercera etapa del viaje.

A continuación, León XIV se reunirá con personas migrantes y organizaciones de acogida en el Centro Las Raíces, junto a Elma Saiz, para escuchar su experiencia migratoria en unas instalaciones que cuentan actualmente con medio millar de personas.

Posteriormente, a las 12.15 horas, el Papa presidirá la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde volverán a estar presentes Saiz y Torres.

Pasadas las 13.00 horas, la comitiva papal saldrá en dirección al aeropuerto donde se prevé, en presencia del Rey Felipe VI, la ceremonia de despedida.