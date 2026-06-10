Los Reyes llegan a la Sagrada Família para recibir a León XIV

El Papa León XIV mantiene un encuentro eclesial con las entidades de caridad y asistencia diocesana en la Iglesia de San Agustín, ubicada en el barrio de El Raval, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este acto de carácter social sirve - David Zorrakino/Europa Press/Pool - Europa Press

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes han llegado este miércoles sobre las 19.00 a la Sagrada Família para recibir al Papa León XIV, que oficiará una misa y bendecirá la Torre de Jesús.

Está previsto que ante la fachada principal de la Puerta de la Pasión de la Sagrada Familia, tras saludar a las autoridades a la llegada, los Reyes reciban al Papa, informa la Casa Real en un comunicado.

El Pontífice posteriormente tiene previsto saludar al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps.

En el patio del edículo, lugar donde trabajaba habitualmente Antoni Gaudí, el Santo Padre y los Reyes escucharán una breve explicación al tacto de una maqueta de la Torre de Jesús, a cargo de Valentina Sánchez Cedres, una niña invidente de trece años.

Posteriormente, en el patio interior de la Basílica, el Papa León XIV recibirá el saludo del Cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot; el presidente de la República de Chipre, Nikos Christodoulides; y el presidente de la República de Lituania, Gitanas Nauséda, en presencia de Sus Majestades, quienes ya habrían saludado a los jefes de Gobierno y de Estado asistentes anteriormente.

Los Reyes seguirán, desde el presbiterio de la nave central, la misa solemne con motivo del fallecimiento de Antoni Gaudí, en la que se prevé participación de más de cinco mil personas.

DESPEDIDA

Al acabar la misa en la nave central de la Basílica, en la zona de la herradura de la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia, León XIV tiene previsto proceder a la bendición de la Torre de Jesús, en presencia de Sus Majestades, el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat.

Una vez acabado este acto, Sus Majestades los Reyes se despedirán del Papa León XIV, junto Pedro Sánchez y Salvador Illa, en la entrada principal de la Puerta de la Pasión de la Sagrada Familia.