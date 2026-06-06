Sánchez y 15 ministros acompañarán a León XIV este sábado en España, entre ellos Díaz y Bustinduy

June 3, 2026, Vatican City, VATICAN CITY: Pope Leo XIV greets faithful at the end of his weekly general audience in St. Peter Square, Vatican City, 3 June 2026..ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI,Image: 1107505848, License: Rights-managed, Restrictions: * Italy Righ - Maurizio Brambatti / Zuma Press / Europa Press / C

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hasta 15 ministros acompañarán al Papa este sábado en el primer día de la visita oficial que se alargará hasta el próximo 12 de junio, según recoge la agenda del Ejecutivo. Además de la mayoría de los ministros de la parte socialista del Gobierno, Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy también asistirán a algunos de los primeros actos del Pontífice.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, serán los únicos que acudirán a la recepción de Robert Prevost en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a las 10.30 horas, junto a Sánchez.

Será en la ceremonia de recibimiento oficial, a las 11.30 horas, cuando se sumen casi todos los ministros de la parte socialista del Gobierno. Solo se ausentarán el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

También acudirá a este acto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por la tarde, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, acompañará al Papa en su visita al Centro CEDIA 24 horas para personas sin hogar de Cáritas, previsto para las 18.00 horas.

Ni el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; ni la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; ni la ministra de Sanidad, Mónica García, tienen actos programados este sábado junto al Pontífice.

El presidente del Gobierno acompañará al Pontífice en varios de los actos que va a celebrar en España. Lo último que se ha dado a concocer hasta el momento es que Sánchez va a acompañar al Papa León XIV en el encuentro que va a mantener con migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, el próximo jueves 11 de junio, según trasladaron fuentes de Moncloa.

Junto a Sánchez estarán el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, encargado de las relaciones del Gobierno con la Santa Sede; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en un acto que está previsto comience a las 11.40 horas.

Previamente a las 10:50 horas, el jefe del Ejecutivo recibirá al Pontífice en la base aérea de Gando junto al ministro Torres y a la titular de Defensa, Margarita Robles.

Ante, Sánchez ya había confirmado que acudirá a la misa de la Sagrada Familia en Barcelona, y también a escuchar el discurso del Papa en el Congreso de los Diputados. También tendrá un encuentro privado con el Pontífice en la Nunciatura el lunes 8 de junio y acudirá a escucharle al Congreso de los Diputados.

En cuanto a otros líderes a nivel nacional, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo tiene previsto acudir a la recepción oficial y a la misa del domingo 7 de junio en Cibeles. Mientras, Santiago Abascal, tiene previsto acudir a la recepción en el Palacio Real y su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, acudirá a la misa del domingo. Por su parte, Podemos ha anunciado ya que no irá al Congreso a escuchar al Pontífice y también lo ha comunicado BNG.