El tráfico en Barcelona baja hasta un 8% durante la visita del Papa León XIV

El Papa León XIV (i) junto al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella (d), a su llegada al Aeropuerto Internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Papa León XIV continúa su viaje por España - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en Barcelona durante la visita del Papa León XIV bajó un 8% este martes, atendiendo a los datos globales de la ciudad, según datos del Ayuntamiento de Barcelona facilitados a Europa Press.

Este miércoles, el tráfico se ha reducido un 7,1% entre las 6 y las 8 horas, justo antes de los actos del Pontífice en el segundo día de su visita, en la iglesia de Sant Agustí, en el distrito de Ciutat Vella, y en la Sagrada Familia, en el Eixample.

Ambos eventos han obligado a cortar varias calles, en las que se ha restringido tanto el acceso rodado como el aparcamiento, y que está previsto que se vuelvan a reabrir a medianoche.