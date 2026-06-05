El transporte público refuerza su oferta por la visita de León XIV a Barcelona y Montserrat

Archivo - Una persona entra en un tren, en la estación de Gràcia, a 24 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red de transporte público (Metro, bus, FGC, Rodalies y TRAM) incrementará su oferta los días 9 y 10 de junio en Barcelona y la Abadía de Montserrat ante la previsión de una elevada afluencia de personas con motivo de la visita del Papa León XIV.

Los diferentes operadores dispondrán de operativos especiales de atención y regulación de flujos en los principales puntos de concentración, informa ATM en un comunicado este viernes.

El martes, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) reforzará la línea Barcelona-Vallès incorporando 20 nuevas circulaciones en la S1 (Terrassa) y la S2 (Sabadell).

También se incorporarán 8 circulaciones nuevas en la línea L8 (Molí Nou) y algunas circulaciones regulares de les líneas R5 Manresa y R6 Igualada se reforzarán con composición doble entre las 15 horas y la finalización del servicio.

Además, Renfe reforzará las líneas R1, R4 y R2 (R2 Nord y R2 Sud) en las estaciones de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf y Passeig de Gràcia.

Entre las 20 y las 22 horas, las líneas R1 y R4 registrarán una oferta de 17.000 plazas cada hora, y la R2, R2 Nord y R2 Sud, 20.000 plazas por hora.

MONTJUÏC

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará la oferta de metro a partir de la tarde del martes en las líneas con conexión directa a Montjuïc para facilitar su acceso durante el acto principal del Papa en la ciudad.

También se pondrá en funcionamiento un servicio especial de bus lanzadera entre la plaza de Espanya y el Estadi Olímpic con nueve autobuses articulados y el Funicular de Montjuïc aumentará su frecuencia de paso hasta los cuatro minutos durante la tarde.

Respecto a la red de bus, varias líneas que circulan por la montaña de Montjuïc verán modificado o limitado su recorrido, especialmente las líneas 13, 55, 125 y 150, así como la ruta sur del Bus Turístico, y las líneas X3 y 23 mantendrán el recorrido habitual siempre que las condiciones de afluencia lo permitan.

VISITA A MONTSERRAT

Durante el miércoles, FGC activará un dispositivo especial para facilitar los desplazamientos a Montserrat en motivo de la visita del Papa, donde se contempla una afluencia aproximada de 8.000 personas y 386 periodistas acreditados.

El acceso a la Abadía se realizará exclusivamente mediante Aeri y Cremallera, que contarán una oferta mayor a la habitual, y requerirá de una reserva previa obligatoria: las personas usuarias tendrán que formalizar su reserva con antelación en la web de la Abadía de Montserrat.

El operador reforzará el servicio de las líneas Barcelona-Vallès con 22 nuevas circulaciones e incorporará cuatro adicionales a la línea Llobregat-Anoia, además de reforzar varios servicios con trenes de doble composición.

Además, FGC dispondrá de autobuses lanzadera entre las estaciones de Aeri de Montserrat y Monistrol-Vila desde primera hora de la mañana y hasta el anochecer y establecerá controles específicos de regulación y seguridad para facilitar la movilidad de los asistentes.

SAGRADA FAMILIA

Coincidiendo con los actos centrales en la Sagrada Família, TMB aumentará la oferta de metro aproximadamente un 23% durante la tarde, con refuerzos en todas las líneas principales y reducción de los intervalos de paso para absorber la demanda prevista.

La estación de metro de Sagrada Família permanecerá cerrada durante toda la jornada y los trenes de las líneas L2 y L5 circularán sin efectuar parada.

En el caso de Rodalies, se adaptará la oferta a la demanda prevista con un refuerzo especial de los servicios, especialmente en las líneas R1, R2 Nord y Sud, y R4 en las estaciones de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf y Passeig de Gràcia.

La red de autobuses también se verá afectada en el entorno de la Sagrada Família, con desvíos y modificaciones de recorrido de hasta 15 líneas en un amplio ámbito del Eixample, para adaptar el servicio a las restricciones viarias y a los cortes de tráfico previstos.

En el caso de TRAM, el operador reforzará el servicio de la línea T4 para facilitar los desplazamientos en el entorno de la Sagrada Família y la línea prolongará su hora punta hasta las 23 horas.