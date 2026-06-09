Tranvías dobles y mayor frecuencia de paso para facilitar la movilidad en Tenerife durante la visita de León XIV

El tranvía a su paso por Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metrotenerife pondrá en marcha un dispositivo especial con motivo de la visita del Papa León XIV a Tenerife para facilitar los desplazamientos de los asistentes y garantizar la movilidad en el área metropolitana durante una jornada que concentrará a miles de personas.

La principal medida consistirá en el refuerzo de la Línea 1 mediante la circulación de tranvías dobles y una frecuencia de paso de diez minutos, lo que permitirá alcanzar una capacidad de transporte de hasta 4.800 pasajeros por hora, según ha concretado el Cabildo en una nota.

La Línea 2 mantendrá su funcionamiento habitual durante toda la jornada, mientras que la Línea 1 adaptará temporalmente su recorrido para compatibilizar la prestación del servicio con las medidas de seguridad establecidas para el evento.

Asimismo, entre las 06:00 y las 10:30 horas, los tranvías circularán entre La Trinidad y Teatro Guimerá, quedando fuera de servicio las paradas Fundación e Intercambiador.

A partir de las 10:30 horas, el recorrido se realizará entre La Trinidad y La Paz, permaneciendo temporalmente sin servicio las paradas Weyler, Teatro Guimerá, Fundación e Intercambiador.

VUELTA A LA NORMALIDAD

La recuperación de la normalidad se realizará de forma progresiva en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estando prevista la restitución completa del servicio durante la tarde.

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, ha recordado que el tranvía desempeñará un papel "fundamental" en la movilidad de esta jornada, ofreciendo "una alternativa segura, cómoda y eficiente para miles de personas que se desplazarán hasta los actos programados".

Desde Metrotenerife se recomienda a los usuarios consultar previamente los horarios y recorridos especiales y planificar sus desplazamientos con suficiente antelación.