Víctima de abusos escenifica encuentro ficticio con León XIV: "Tiene que comportarse conforme a lo que predica"

Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos de la Abadía de Montserrat, escenifica un encuentro ficiticio en la Nunciatura con León XIV - EUROPA PRESS

Reparación Integral Ya critica frente a la Nunciatura que el Pontífice no quiere tener víctimas "que le aprieten"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Miguel Hurtado, portavoz de la asociación de víctimas de abusos de la Iglesia Reparación Integral Ya y primer denunciante de los abusos de la Abadía de Monserrat, ha escenificado un encuentro ficticio con León XIV a las puertas de la Nunciatura. Aunque el Pontífice tendrá este lunes 8 de junio un encuentro con un grupo de víctimas de abusos en la Iglesia, Hurtado no está entre ellas.

"Usted ha sido muy alabado por hablar de forma muy clara y contundente del derecho internacional, de la dignidad del ser humano, de la importancia de respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Papa, hay que ser coherente. Uno tiene que hacer y comportarse de forma conforme a lo que predica", le ha pedido Hurtado a una fotografía de León XIV.

Así, ha asegurado que la visita del Pontífice a Monserrat no cumple "ninguno" de los "criterios" de los derechos humanos. "La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Yendo usted Montserrat, no cumple con ninguno de estos criterios", ha dicho.

También ha criticado la decisión de León XIV de recibir a víctimas de abusos de "perfil bajo" y no a los "activistas" con una acción llamada 'Silla vacía' frente a las puertas de la residencia del Papa en Madrid, donde desde las 12.47 horas se encuentra León XIV.

Durante la 'performance', Hurtado se ha colocado delante de una foto del Pontífice y le ha hablado como si lo hubiera recibido. Así, le ha dicho a esta imagen del Papa lo que le habría "gustado explicarle en persona" si le hubiera recibido. "Cuando los medios de comunicación y la opinión pública escuchen lo que le voy a decir a León, entenderán por qué no ha sido invitado", ha avanzado antes de la escenificación.

"El Papa lo que no quiere bajo ningún concepto es tener víctimas que le aprieten y le hagan preguntas incómodas que no quiere responder", ha precisado Hurtado ante medios de comunicación.

De hecho, Hurtado ha asegurado que en abril pidió reunirse con el Santo Padre pero no ha recibido contestación por parte del Vaticano. "Ni siquiera para decirme que la reunión no es posible", ha añadido.

"Ha sido muy polémico que el Papa León vaya a Montserrat, que es la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que la abadía se niega a compensar y reparar integralmente", ha zanjado.

Por otro lado, Hurtado ha reconocido que tanto la Iglesia Católica y como la abadía de Montserrat pueden tener "luces y sombras" pero ha lamentado que se "blanqueen los delitos".

"Son instituciones milenarias que tienen luces y sombras, pero lo que no se puede hacer jamás es pretender que las sombras nunca han existido y blanquear los delito. ¿Qué es lo que usted hace si va a Montserrat sin mencionar el escándalo de pederastia que ha sucedido en la badía y sin proclamar públicamente que va a encargarse de que todas las víctimas sean reparadas?", ha apuntado.

Durante la performance, algunas personas han intentado interrumpir a Hurtado al grito de "El Valle no se toca". De hecho, cuando el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha entrado en la Nunciatura para la reunión privada que León XIV celebra con los Agustinos, le han gritado "Cobo, traidor, hereje. El Valle no se toca".

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