Una nueva manifestación de docentes para exigir mejoras en la educación pública valenciana transcurre este jueves por el centro de la ciudad de València. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALENCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Una nueva manifestación de docentes para exigir mejoras en la educación pública valenciana transcurre este jueves por el centro de la ciudad de València y realiza una advertencia a la Generalitat: "la lucha continuará el curso que viene" si no se reabre la negociación.

El coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha explicado a los medios que, una vez terminadas las mesas monográficas en las que solo han participado la administración y los sindicatos ANPE y CSIF --que sí firmaron el acuerdo de subida salarial-- el resto de organizaciones --la propia Intersindical, CCOO y UGT-- esperan el último documento con la propuesta de la Conselleria de Educación.

"Pensamos que no se avanzará mucho, hay temas encallados como las retribuciones y el valenciano, en los que sospechamos que no avanzaremos ni un milímetro", ha augurado este portavoz, que ha señalado que cualquier oferta será sometida a la consulta del colectivo.

En cualquier caso, ha recalcado que "las movilizaciones y la huelga continúan" y ha proclamado: "Hemos ganado el relato absolutamente, hemos hecho historia y continuaremos el curso que viene si no quieren reabrir la negociación. Que tenga muy claro la Conselleria que la lucha docente no se para ahora a no ser que tengamos un documento que podamos valorar positivamente".

En este punto, ha subrayado que, por su parte, están "dispuestos a seguir negociando", aunque ha enfatizado que la administración educativa quien "debe desatascar" este conflicto.

A Candela también se le ha preguntado sobre las reivindicaciones de la escuela concertada --que también ha iniciado protestas-- y ha comentado que tendrán que valorar si la partida que se va a destinar desde la Generalitat les satisface o no. "Están pidiendo que se cumpla la ley", ha dicho Candela, que ha resaltado que "lo que ha de quedar muy claro es que eso no se puede detraer de la educación pública".

Desde CCOO PV, la secretaria general de Enseñanza, Xelo Valls, ha puesto en valor que el profesorado "ha demostrado que tiene una fuerza que no pensaba la Conselleria" y su movilización "ya ha conseguido parar posibles recortes".

Ahora, y a la espera de la nueva proposición del departamento que dirige la consellera Carmen Ortí, que precisamente esta mañana desgrana el presupuesto de su área en Les Corts, CCOO propone que el PP "se autoenmiende" y eleve algunas partidas de sus cuentas públicas.

"El partido Popular se puede autoenmendarse si quiere que este conflicto esté resuelto. Esperemos que haya mejoras y valoraremos si son significativas o no".

El delegado sindical de UGT PV Kilian Cuerda ha hecho notar que, acabando la cuarta semana de huelga indefinida, "la movilización en las calles aún es masiva". "La fuerza de los docentes es un orgullo y un ejemplo para toda la clase trabajadora", ha aseverado, al tiempo que ha instado a la Conselleria a presentar por fin "un documento decente" y dejar de "dilatar la huelga" con "juego sucio y juegos de trileros".

"Queremos un documento definitivo que incorpore de verdad consensos. Queremos construir pactos. Nuestra cultura es la del pacto, pero también la de la lucha", ha resumido Cuerda.

LA EDUCACIÓN TAMBIÉN SALVA VIDAS

Una de las columnas que se han unido a la marcha de este jueves esta integrada por miembros del cuerpo de Bomberos de València y luce una pancarta con el lema 'L'educació també salva vides' (La educación también salva vidas). Uno de estos profesionales ha recalcado que no están en la manifestación "contra nadie", sino para "apoyar a los profesores que llevan semanas pasándolo muy mal".

"Este no es un acto contra nadie en particular, hay mucha gente responsable. No hay una causa política detrás ni unas siglas, aquí hay gente de todos los partidos", ha agregado.

La protesta ha dado comienzo a las 11.00 horas y ha partido desde la Plaza del Ayuntamiento de València encabezada por una columna de docentes de conservatorios de música que, vestidos de negro, e interpretando una marcha de procesión, portan cirios y una pancarta donde se podía leer: "Conservatoris en lluita".

Asimismo, han mostrado carteles en forma de ataúd con cada uno de los nombres de los conservatorios de la Comunitat Valenciana.

Los manifestantes han legado a la Plaza de San Agustín entre el aplauso del transeúntes y otros docentes que les han trasladado su apoyo.

Tras ellos, han marchado los representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, acompañados de maestros cargados de paraguas que han cantado: "L'escola ensenya que no es pega", en alusión a la agresión de este domingo a una docente jubilada por parte de un policía.

Igualmente, los manifestantes exhiben un 'ninot' de la consellera de Educación, Carmen Ortí, que en una de las manos lleva una tijera y en la otra billetes de 75 euro con su cara. "La consellera es una trilera" y "Consellera dimissió" son algunos de los cánticos que se escuchan.

Por otro lado, el portavoz de la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valencià (CADPV), Javier Catalá, ha criticado "la criminalización" llevada a cabo desde la "administración" que, a su juicio, durante estas semanas de huelga indefinida, se ha estado "atacando de manera personal a docentes y a representantes sindicales": "Es inaceptable", ha denunciado.

"Se ha tratado de deslegitimar la acampada educativa, que se celebra desde hace unos días en la Plaza de la Mare de Déu, cuando han demostrado una actitud totalmente dialogante y respetuosa y el último hecho es que ayer por la noche decidieron cambiar la ubicación dentro de la plaza para favorecer la celebración del Corpus", ha señalado.

En esta línea, ha aprovechado también para denunciar que la Generalitat haga "publicidad institucional desde la administración, desde las cuentas oficiales". "Eso es lo que se está haciendo, se está realizando una utilización partidista, tergiversando datos, incluso de la propia propuesta, sobre todo, en la cuestión salarial", ha subrayado.

LA 'LACRIMOSA' DE MOZART

Poco antes de las 13:00 horas la cabecera ha llegado a la calle Conde Trénor donde los manifestantes se han detenido para depositar sus instrumento en el suelo formando un altar en el que han colocado cestas con puntas de ballet; flores y carteles en forma de ataúd.

Asimismo, los equipos directivos que han dimitido a raíz de la huelga educativa, han rodeado el altar y han marchado alrededor de él al son de la música. A continuación, han llevado a cabo una 'performance', donde han interpretado la 'Lacrimosa' de Mozart, y antes de ello, han pedido un minuto de silencio "por las enseñanzas".

"Hemos venido a reivindicar que las artes sean un derecho y no un privilegio para unos pocos. Hemos venido a demostrar lo que la educación pública es capaz de hacer, porque detrás de cada artista está el esfuerzo y el sacrificio de unos centros que son públicos", han aseverado.

Y, han agregado: "Hoy hemos venido a decir basta y lo hacemos de la mejor forma que sabemos, que es con el arte. Los recortes no solo son cifras en un documento sino que son recortes para los alumnos, cada recurso que se quita empobrece a la educación valenciana".

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha informado de que la cifra estimada de participación en la manifestación en València ha sido de más de 10.000 personas.

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