VÍDEO: Pérez Llorca señala que la nueva propuesta de Educación será "solvente y suficiente para desconvocar la huelga"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios a su llegada a la entrega de los XVI Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano, a 6 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Los XVI Premios - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido que la propuesta que trasladará mañana la Conselleria de Educación será "solventes y suficiente para desconvocar" la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana que se prolonga ya cuatro semanas.

Así, se ha pronunciado Pérez Llorca en declaraciones a los medios tras mantener una reunión de trabajo con el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, respecto a la mesa de negociación que ha convocado Educación para mañana a las 14.00 horas con los sindicatos.

Al respecto, ha apuntado que "después de haber realizado unas mesas sectoriales con aquellos sindicatos que han querido asistir, ahora ya se les va a hacer una propuesta para hacer un nuevo ofrecimiento y algunas mejoras técnicas que creemos que van a ser solventes y suficientes para desconvocar esa huelga".

Por otra parte, preguntado por si valora la posibilidad de ponerse al frente de las negociaciones como le piden los socialistas, ha señalado: "Lo importante no son las personas sino son las soluciones".

Así, ha criticado a los socialistas por realizar esta petición "cuando es un partido que ha estado ocho años en el Gobierno valenciano y hoy vemos las consecuencias de su política educativa". "Hoy todo el sector está de acuerdo en algo, en que llevan muchos años sufriendo muchísimos problemas y que no habían sido atendidos", ha recalcado.

En ese sentido, ha recordado que cuando gobernaba el partido socialista y Compromís "en cinco ocasiones pidieron un aumento salarial los profesores y en cinco ocasiones se las denegaron". "Por lo tanto, lo que no podemos hacer es recibir consejos de aquellos que no saben hacer su trabajo", ha apostillado.

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