VÍDEO:Ustec emplaza a la consejera catalana a convocarles este viernes: "Ahora la pelota está en el tejado de Educación"

La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, durante una rueda de prensa, a 4 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La consulta a los docentes para ver si ratifican o no el preacuerdo educativo de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press

Mantienen la huelga y manifestación de este viernes y avanzan acciones para la semana que viene

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Ustec·Stes ha emplazado a la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, a que les convoque este mismo viernes tras el 'no' al preacuerdo educativo catalán alcanzado este pasado viernes, e insiste: "Ahora la pelota está en el tejado de Educació".

En rueda de prensa este jueves en la sede de Ustec·Stes, la portavoz del sindicato, Iolanda Segura, afirma que no firmarán "nada que el colectivo no quiera" que firmen y que irán a los centros educativos y se acercarán a los trabajadores para recoger sus demandas.

"El colectivo no lo ha aceptado. Ahora antes de que se acabe el curso tenemos que ejercer la presión máxima para que Educació muestre voluntad de reconducir la negociación", y Segura considera que el escenario de movilizaciones podría reabrirse a partir del inicio del próximo curso.

Sobre si garantizan un inicio de curso normal, Segura ha reiterado que lo que hay más inmediato es la "presión" que quieren ejercer al Departament, así como la manifestación unitaria de este viernes, para intentar conseguir la voluntad de Educació a volver a negociar.

CONSULTA AL COLECTIVO

Segura reitera que el Govern debía convencer al colectivo y que, tras la consulta, se ha visto que no y que ante esto Ustec·Stes recoger el guante, dice, y actuarán en consecuencia: "El mensaje es que este no puede seguir siendo el marco de negociación, limitado al acuerdo de marzo".

Además, ha remarcado que, tras esta consulta, se ha visto que hay consenso entre el colectivo docente de que la presencia de CC.OO. Educació y UGT en las negociaciones, durante las mesas sectoriales, "ha dificultado el entendimiento".

Afirma que lo primero que harán es abrir el proceso de consulta al colectivo para definir las prioridades y el plan de lucha, dice, de la próxima etapa: "Queremos seguir construyéndolo desde los centros, donde están los trabajadores, la fuerza real de este movimiento".

Sobre la posibilidad de una huelga indefinida, recuerda que ya habían dicho que si salía un 'no' debían incrementar la movilización para "hacer sentarse al Departament de nuevo para mejorar la propuesta", pero insiste en que no impondrán al colectivo una fórmula y que se acordará las acciones que llevarán a cabo para presionar a la Conselleria.

"TENEMOS QUE SER RESPONSABLES"

Por otro lado, Segura ha considerado que tomaron decisiones que, a su juicio, a lo mejor no eran lo mejor, ya que preveían un desgaste de la movilización del colectivo: "Igual nos hemos precipitado al lanzar el preacuerdo y quizás necesitábamos más días".

"El colectivo nos ha dado una respuesta muy clara y nosotros tenemos que ser responsables", y considera necesario que Niubó les convoque este viernes para tomar decisiones en ese sentido y resolver el conflicto educativo en Catalunya.

"MAÑANA TODOS A LA HUELGA"

Insiste en que el Departament no puede basar la negociación en "salvar los muebles de un acuerdo que el colectivo ha dicho mayoritariamente que 'no", y que espera que se produzca el espacio de negociación que pide el colectivo.

"Mañana todos a la huelga", dice Segura en referencia a la manifestación unitaria en Barcelona y la huelga de este viernes, convocatorias que mantienen tras el 'no al preacuerdo', y añade que la semana que viene habrá nuevas jornadas de huelga y que se decidirá la forma de ellas colectivamente con el resto de sindicatos y los afiliados.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/sociedad/1093164/1/ustec-emplaza-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06