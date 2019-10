El Papa volverá a convocar la comisión sobre diaconado femenino: "Recojo el guante de que las mujeres sean escuchadas"

Publicado 26/10/2019 20:18:42 CET

Manda un mensaje a las "élites católicas": "Porque no tienen el coraje de estar con el mundo, ellos se creen estar con Dios"

ROMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha anunciado este sábado que volverá a convocar la comisión que estudia la posibilidad del diaconado femenino y la dotará de nuevo personal, durante el discurso de clausura del Sínodo de la Amazonia, cuyo documento han votado 184 obispos y que, a juicio del Pontífice, se queda "corto" en el tema de las mujeres.

"Voy a procurar rehacer esto con la Congregación para la Doctrina de la Fe, y asumir nuevas personas en esta comisión. Recojo el guante que han dicho por aquí, y es que las mujeres sean escuchadas", ha señalado Francisco anunciando que volverá a convocar la comisión sobre el diaconado femenino creada en 2016 y que tras dos años de estudio no llegó a ninguna conclusión sobre la función de las dioconisas o sobre su propia existencia al comienzo del cristanismo.

"Todavía no hemos caído en la cuenta de lo que significa la mujer en la Iglesia, y nos quedamos sólo en la parte funcional. Es importante, tienen que estar en los consejos... pero su papel va mucho más allá de la funcionalidad", ha afirmado el Pontífice.

En este Sínodo han participado un total de 35 mujeres, entre expertas, religiosas y líderes indígenas. Se trata del mayor número de presencia femenina en una reunión eclesial de este tipo, pero no pudieron votar, una competencia que queda reservada solo para los padres sinodales.

Francisco ha instado a los periodistas a que centren su diagnóstico en las cuatro dimensiones: la cultural, la ecológica, la social y la pastoral, que han salido de las directrices de este Sínodo. Así se ha dirigido a las "élites católicas" que quieren ir a la "cosita" y se olvidan de lo "grande" a las que ha dicho: "Porque no tienen el coraje de estar con el mundo, ellos se creen estar con Dios. Porque no tienen el coraje de comprometerse con las opciones de vida del hombre, se creen que luchan por Dios. Porque no aman a ninguno, se creen amar a Dios".

LA IMPORTANCIA DE LA SINODALIDAD

El Papa ha instado de esta manera a no caer prisioneros de estos grupos que van a negar el cuerpo del Sínodo y el documento final y a fijarse en lo esencial. El Papa ha indicado que uno de los temas que ha tenido mayor importancia ha sido la "sinodalidad". Francisco ha agradecido el "testimonio de trabajo, de espíritu, de lucha" a lo largo de estas semanas, si bien ha advertido de que la Iglesia todavía no ha atinado "a concretar el espíritu sinodal".

El Papa ha abogado por seguir "trabajando juntos, discernir, escuchar". Y ha especificado: "Todavía no me he decidido, lo estoy reflexionando, pero ciertamente hemos caminado mucho en este camino y aún queda".

Francisco también ha ido desgranando los aspectos de reforma por los que tiene que caminar la Iglesia católica. Como por ejemplo la formación sacerdotal en el país, la atención a los jóvenes religiosos, la formación del servicio diplomático de la Santa Sede o la redistribución del clero. Entre sus propuestas ha indicado que sería bueno que en el plan de formación de los religiosos existiera un año o más para tener una experiencia en la Amazonia.

Así, ha abogado por que los jóvenes seminaristas se formen "para ir a las fronteras", y ha insistido en que los alumnos de la Escuela Diplomática pasen "al menos un año en tierra de misión, pero no en Nunciatura, sino al servicio de un obispo". El Papa ha advertido de los sacerdotes que vienen a Europa desde Asia, África y América y "que se quedan y no van a celebrar una misa a los pueblitos de la montaña si no llega antes la oferta". "Alerta con eso", ha dicho.

CONFERENCIA EPISCOPAL AMAZÓNICA

Otra de las reformas que ha señalado el Papa es la necesidad de instituir un nuevo organismo en la zona de la Amazonia, que sería como una Conferencia Episcopal amazónica. Así ha abogado por crear "una especie de CELAM amazónico, tipo REPAM", y de una reforma ritual, "abriéndose a los ritos", comprometiéndose a abordar este punto con el Culto Divino. También se ha comprometido a abrir una sección amazónica dentro del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral.

El Papa ha destacado que el Sínodo ha abierto el camino hacia varias conversiones: la cultural, la ecológica, la social y la pastoral, destacando que esta última es la principal e incluye a las otras tres: "El anuncio del evangelio urge, pero que sea entendido y asimilado. Se ha hablado de laicos, diáconos permanentes, de religiosos y religiosas, de lo que hacen. Se habló de tener creatividad en los nuevos ministerios y de ver hasta dónde se puede llevar", ha destacado. Sobre la dimensión cultural, ha abogado por "la inculturación, la valoración de la cultura, dentro de la tradición". "Ya Puebla había abierto esta puerta", la dicho.

ECOLOGÍA: DENUNCIA DE UN "CAMINO DE DESTRUCCIÓN MASIVA"

Sobre la dimensión ecológica, ha señalado que "denuncia un camino de destrucción masiva, donde la Amazonia es uno de los puntos más importantes". "Es un símbolo. En esta dimensión se nos juega el futuro. Los jóvenes salían en las marchas recientes diciendo que El futuro es nuestro, escuchémosles", ha instado.

En cuanto a la dimensión social, el Papa ha denunciado "la explotación salvaje del entorno y de las personas", que se da "a todos los niveles". Para el Pontífice, "la trata se da al más alto nivel de la corrupción", lo que provoca "la destrucción de la identidad cultural, que es otro de los fenómenos que han destacado muy bien en el documento".