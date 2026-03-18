Paraguay.- La Comunidad de Madrid se personará como acusación popular por la muerte violenta de una mujer de 36 años en Hortaleza

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TRES CANTOS 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se va a personar como acusación popular por la muerte violenta de una mujer de 36 años de nacionalidad paraguaya presuntamente a manos de su expareja --quien fue detenido-- el pasado 18 de febrero, en una vivienda ubicada en el distrito de Hortaleza.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de este miércoles, ha conocido la encomienda de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales, han informado desde el Gobierno regional.

Estas se desarrollarán en nombre de la Administración regional en las diligencias previas que se siguen en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº12. La acción popular se ejerce en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital.

Esta personación es una de las medidas previstas en la ley autonómica sobre este tipo de violencia, que extiende su protección a los hijos y personas dependientes. Desde 2016 la Comunidad de Madrid ha aplicado esta facultad en 77 causas.

La Comunidad de Madrid cuenta con la red pública de recursos especializados para mujeres víctimas de violencia más extensa de España. Está formada por 32 centros de distinta tipología y pisos, con un total de 324 plazas residenciales.