Paraguay condena los insultos racistas de una senadora paraguaya al futbolista francés Kylian Mbappé

El jugador francés Kylian Mbappé y el paraguayo Diego Gómez disputan la pelota en el partido de octavos de final del Mundial de Gútbol entre Francia y Paraguay, disputado el 4 de julio de 2026 en Filadelfia, Estados Unidos (archivo) - Billy Myers/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Paraguay ha condenado públicamente las palabras de una senadora paraguaya que emitió insultos racistas contra el jugador de fútbol francés Kylian Mbappé tras el partido de octavos de final del Mundial entre ambas selecciones, que provocaron la respuesta del jugador y el respaldo al mismo por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El Ministerio de Exteriores paraguayo ha emitido un comunicado en redes sociales en el que ha afirmado que el Ejecutivo "deplora y rechaza" las palabras de la senadora Celeste Amarilla, que ha descrito como "contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana" de Asunción.

Así, ha resaltado que Paraguay "es una república democrática regida por el principio de separación e independencia de los poderes del Estado", por lo que ha circunscrito las palabras de Amarilla "al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo". "De ninguna manera representan la posición del Gobierno de Paraguay ni del pueblo paraguayo", ha destacado.

Por ello, ha subrayado su "firme compromiso" con "la promoción de los Derechos Humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación".

"Asimismo, expresa su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones y reitera su respeto hacia el pueblo francés, con el cual Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo", ha zanjado la cartera de Exteriores.

El comunicado ha sido publicado en el marco de la polémica desatada por las palabras de la senadora, que afirmó que el jugador "es un bruto que ni siquiera aprendió a escribir" y que "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos". "Lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", dijo Amarilla en un mensaje en redes sociales.

En respuesta, Mbappé manifestó en un comunicado que la senadora es "una mujer despreciable" e "indigna de su cargo". "No representas a Paraguay. "Por tu ignorancia y tu racismo descarado, el mundo ya ha olvidado la trayectoria histórica y el compromiso de tus jugadores durante este Mundial para dar paso a una mujer incompetente que transmite la peor imagen posible de su país", manifestó el jugador.

"Nunca daré a personas como ella nunca la libertad de difundir su odio y su racismo por el mundo", remachó, tras lo que Macron expresó su respaldo al jugador y destacó que las palabras de Mbappé suponen "un nuevo gol", en esta ocasión "contra el racismo". "Todo mi apoyo. Cuando las palabras difaman, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad", destacó el mandatario en un breve mensaje en redes sociales.

La senadora, por su parte, ha publicado una carta en redes sociales en la que manifiesta que el problema es entre ambos y argumenta que "nunca dijo nada de Francia", recordando que estudió "en un colegio francés" y ama visitar Francia", incluido un viaje familiar al país europeo durante la última Navidad. "Nada con Francia, el problema es contigo", ha asegurado.

En esta línea, ha cargado contra Mbappé por sus declaraciones tras el partido y su "conducta arrogante" durante el mismo. "Se notaba tu desprecio a cada jugador, como si te dieran asco y sin taparte la boca dijiste 'la concha de tu madre', una frase sumamente agresiva en Latinoamérica y vos sabes, por eso dijiste", ha argüido. "Por último, despreciaste el saludo de nuestro arquero . Eso no se hace", ha criticado.

AMARILLA MUESTRA "ARREPENTIMIENTO" Y EXIGE A MBAPPÉ QUE SE DISCULPE

"Mostraste tu desprecio, tu arrogancia y tu mala educación en un segundo. A mí me dolió, a todo mi país le dolió, y mucho", ha manifestado Amarilla, quien ha justificado su primer mensaje en redes sociales afirmando que tenía "la sangre hirviendo". "Al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser moraena y latina", ha dicho.

"Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré. Entiendo que eso te haya molestado porque es humillante", ha reconocido, si bien ha reclamado a Mbappé que le pida disculpas. "Yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conoces, no tienes idea de quién soy yo y no tienes ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo", ha espetado.

En esta línea, Amarilla ha reseñado que es senadora "electa con votos" y que fue diputada "también electa con votos". "Miles de paraguayos y paraguayas me votaron y me consideran su voz, mi principal compromiso es ser la voz del pueblo paraguayo, decir lo que ellos no pueden y defender a mí país hasta con mi vida, eso se espera de mí", ha destacado la política.

"Represento a mi país porque fui votada en elecciones libres, fui votada libremente para hacer sus leyes y para ser su voz. Vos no tenés idea de lo que significa ser elegida para defender a tu país, para ser la voz del pueblo, fui elegida para ser senadora nacional, no sé si dimensionas la importancia de mi cargo", ha reseñado Amarilla.

"Quién sos para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conocés. Violencia de género pura y dura. Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo", ha denunciado en su carta, en el que ha asegurado que ella no "atacó" a Mbappé por su "color" o sus "preferencias".

Por ello, ha exigido al jugador de la selección francesa que se "retracte" de sus declaraciones, que "haga honor" de su "ciudadanía francesa" y le pida disculpas. "En caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género", ha amenazado Amarilla, unas palabras que por ahora no han recibido respuesta por parte de Mbappé.