La Policía de Paraguay reconoce "fallos" y anuncia que se "cortarán cabezas" tras el tiroteo en un festival

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subcomandante de la Policía de Paraguay, Gilberto Fleitas, ha reconocido este lunes "fallos" de la Inteligencia del país y ha anunciado que se van a "cortar cabezas" tras el tiroteo registrado en un festival, un presunto ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

Fleitas ha admitido que el incidente podría haberse evitado si se hubieran llevado a cabo "medidas preventivas" y ha garantizado que las autoridades redoblarán sus esfuerzos para prevenir más sucesos de este tipo.

"Vamos a acentuar al máximo el trabajo. Tenemos que cortar cabezas en estos casos, no importa quién sea", ha señalado, antes de remarcar que la Policía y la Fiscalía actuarán "con toda la fuerza" para que estas personas "no acudan a estos sitios y que no ocurran este tipo de hechos", ha recogido el diario 'ABC Color'.

Dos personas han muerto y cinco han resultado heridas en un tiroteo registrado este domingo en el festival 'Jaumina Fest', en San Bernardino.

Según el subcomandante de la Policía paraguaya, el objetivo de los presuntos sicarios era Marcos Rojas, uno de los fallecidos, presuntamente una especie de secretario de un supuesto narco llamado Ederson Salinas, que habría sido el objetivo principal.